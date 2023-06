SCM-Erfolgscoach Wiegert: Keine Lust auf Bundestrainer-Posten

Trainer Bennet Wiegert (41) hat derzeit keine Ambitionen auf den Bundestrainer-Posten. © Uwe Anspach/dpa

Das bekräftigte der 41-Jährige im Gespräch mit der "Magdeburger Volksstimme" (Samstag).

"Der Posten ist mit Alfred Gislason (63) gut besetzt. Aufgrund der Familiensituation mit zwei kleinen Töchtern reizt mich auch das Ausland nicht", sagte Wiegert, der am vergangenen Sonntag mit seinem Team das Champions League-Final Four in Köln gewonnen hatte und in der Bundesliga sowie im DHB-Pokal jeweils Platz zwei belegt hatte.

Wiegert sieht seine Zukunft ohnehin eher in seiner Heimatstadt, wo man noch einiges zusammen vorhabe.

"Vielleicht reizt mich mal irgendwann ein interessantes, neues Projekt. Aber aktuell habe ich mir über so etwas wirklich noch keine ernsthaften Gedanken gemacht", sagte der Trainer, der mit dem SCM bereits alles gewonnen hat: Meisterschaft, Pokal, European League, Club-WM und nun die Champions League.