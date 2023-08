Historisch schlecht! Deutschland holt keine einzige Medaille bei Leichtathletik-WM

Budapest - Gina Lückenkemper (26) und Co. haben die schlechteste WM der Geschichte hingelegt, am Ende wurde es sogar ein peinlicher "Salto Nullo": Nur elf Monate vor den Olympischen Spielen liegt die deutsche Leichtathletik am Boden. Ohne eine einzige Medaille fährt die Nationalmannschaft nach Hause, das hat es zuvor noch nie gegeben.