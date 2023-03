Hohe TV-Präsenz für die Finals 2023: ARD und ZDF senden mehr als 25 Stunden live

Düsseldorf - Die Finals 2023 werden zum Multisportevent an Rhein und Ruhr. 100 Tage vor dem Start der Wettkämpfe vom 6. bis 9. Juli, bei dem in 18 Sportarten 129 Deutsche Meistertitel vergeben werden, wurden am Freitag in der Düsseldorfer Staatskanzlei weitere organisatorische Details vorgestellt.