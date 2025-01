Im Olympia-Becken! Ein Schwimmer nach dem anderen knallt mit dem Kopf gegen die Wand

Takanori Awai, ein Mitglied des Exekutivkomitees der Veranstaltung, entschuldigte sich für den Vorfall und sorgte dafür, dass jeder Schwimmerin medizinische Hilfe zuteilwurde.

"Wir wollen sicherstellen, dass so etwas in Zukunft nicht mehr passiert. Einige Teilnehmer haben sich den Kopf angeschlagen und sind mit Verletzungen auf dem Weg ins Krankenhaus", erklärte Awai. So zog sich etwa die spätere Siegerin Waka Kobori (24), die in derselben Disziplin 2022 WM-Bronze gewonnen hatte, eine Prellung am Handrücken zu.

"Den anderen Startern geht es gut, aber ich habe ihnen gesagt: 'Ich möchte, dass ihr ins Krankenhaus geht.' Ich möchte der körperlichen Verfassung der Sportler oberste Priorität einräumen", sagte Awai.

Um durch den Fehler niemanden zu benachteiligen, wurde schließlich zwei Tage später ein Wiederholungswettkampf absolviert.