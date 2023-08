24.08.2023 09:28 Liebscher & Co. lassen Muskeln spielen: Stürmt das deutsche Quartett ins Finale?

Am Freitag steht für das deutsche Quartett um den Dresdner Olympiasieger Tom Liebscher-Lucz das Halbfinale bei der Kanu-WM in Duisburg an.

Von Enrico Lucke

Duisburg - "Im Semi-Finale wird sich die Spreu vom Weizen trennen. Es wird im Vierer auf jeden Schlag ankommen, denn die Weltspitze ist eng beisammen", warnte Bundestrainer Arndt Hanisch (54) vorm Halbfinale von Tom Liebscher-Lucz (30) & Co am morgigen Freitag. Im olympischen Goldboot paddelte Tom Liebscher-Lucz (30, r.) mit seinen drei Teamkollegen einen saustarken Vorlauf bei der WM in Duisburg. © Thomas Lohnes Doch das Quartett um den Dresdner Olympiasieger ist durchaus zufrieden mit dem WM-Auftakt am gestrigen Mittwoch in Duisburg. "Das war gut", meinte der 30-Jährige nach dem Vorlaufsieg. "Bei 250 Metern haben wir mit einer Bootslänge geführt." Im Ziel nach 500 Metern betrug der Vorsprung auf die zweitplatzierten Litauer eine Sekunde. Dagegen verlor zuvor Weltmeister Spanien seinen Vorlauf gegen die Serben. Damit gibt es im Halbfinale einen ersten Showdown zwischen den Olympiasiegern und dem Weltmeister. Sport "Den Druck spüren wir jeden Tag": Handball-Nationalspieler Mertens über den SCM-Erfolg "Wenn wir den Titel haben wollen, müssen wir jeden schlagen", kontert Liebscher-Lucz. Allerdings ist ein Halbfinal-Sieg (Freitag/11.54 Uhr) nicht so wichtig, da die ersten drei ins Finale (Freitag/15.56 Uhr) einziehen. Ins Medaillen-Rennen will auch der Dresdner Jonas Dräger (24). Er sprintete am Mittwoch im Einer über 200 Meter als Dritter ins Halbfinale. "Der Vorlauf hat sich gut angefühlt. Vielleicht war es etwas nachteilig, dass ich auf der Außenbahn war. Mein Ziel ist klar das Finale am Sonnabend." Auch Jonas Dräger (24) vom Kanuclub Dresden will ins Finale. © Lutz Hentschel Olympiasieger Peter Kretschmer (31) wurde im Einer-Canadier-Vorlauf über 200 Meter Dritter. "Ein guter Anfang, aber mit Blick auf den Zwischenlauf und das Finale ausbaufähig“, so der Leipziger.

Titelfoto: Thomas Lohnes