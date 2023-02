Kölner Haie trauern um Ex-Goalie Dieter Horký (✝79)!

Köln - Die Kölner Haie trauern um einen ihrer Gründungsväter! KEC-Legende Dieter Horký verstarb in dieser Woche im Alter von 79 Jahren.

Auch Haie-Coach Uwe Krupp trauert um den einstigen Goalie der Haie. © Rolf Vennenbernd/dpa

Auf Instagram teilten die Haie die traurige Nachricht am Samstagnachmittag mit ihren mehr als 70.000 Followern.

In den 1960er- und 1970er-Jahren stand der gebürtige Tscheche für den Kölner EK und ein Jahr für den neu gegründeten KEC zwischen den Pfosten.

"Mit großer Betroffenheit hat der KEC vom Tod Dieter Horkýs erfahren. Horký war einer der Gründungsväter des KEC und ist in dieser Woche im Alter von 79 Jahren verstorben", teilten die Kölner Haie einen Tag nach dem fulminanten 8:2-Auswärtssieg gegen die Iserlohn Roosters mit.

"Wir sind sehr traurig. Der KEC hat einen seiner Gründungsväter und eine starke Persönlichkeit verloren. Dieter Horkýs Verdienste für die Haie bleiben indes für immer und die Erinnerungen an ihn und sein Schaffen werden in der Haie-Geschichte lebendig bleiben. Wir sprechen seiner Familie unser tiefes Mitgefühl aus", so Haie-Geschäftsführer Philipp Walter.

Nicht nur seine Leistungen werden auch in Zukunft größte Anerkennung finden. Auch seine kreative Ader hat der Ex-Goalie bei den Haien verewigt. Er entwarf nämlich das erste Logo des KEC mit dem "Urhai", das noch heute bei Heimspielen in der LANXESS Arena zu sehen ist.