Kölner Haie: Verteidiger Nick Bailen macht Titel-Ansage

Dienstagabend starten die Kölner Haie bei den Adler Mannheim in die Playoffs der Deutschen Eishockey Liga.

Geht es nach Verteidiger Nick Bailen, sind die Adler nur eine Durchgangsstation auf dem Weg zum neunten Titel.

"Es ist schön, für die Leistung gewürdigt zu werden. Um ehrlich zu sein, ist die Auszeichnung, über die ich mich noch mehr freuen würde, eine, die am Ende der Saison an ein Team vergeben wird. Dieser Weg dorthin beginnt für uns als Team in ein paar Tagen gegen Mannheim", sagte der 33-Jährige im Anschluss an die DEL-Awards in Düsseldorf.

Dort wurde der US-Amerikaner, der erst vor der Saison zu den Haien gewechselt ist, zum besten Verteidiger der Hauptrunde gekürt. 45 Scorerpunkte sammelte Bailen und war damit punktbester Defensivspieler der Liga.

Nur Ville Lajunen (35) von den Schwenninger Wild Wings konnte mit dem Kölner Abwehrspieler mithalten.

Doch aufgrund der mehr geschossenen Tore schnappte sich der 33-Jährige den Titel als bester Scorer.