Playoff-Auftakt nach Maß: Haie rupfen Adler und schnappen sich den Heimvorteil!

Nachdem das Team von Headcoach Uwe Krupp in der Saison drei der vier Duelle gegen die Adler für sich entscheiden konnten, gingen die Kölner mit viel Selbstvertrauen in die Partie. Ein Powerplay-Tor von David McIntyre brachte die Gäste vor 11.578 Zuschauern früh mit 1:0 in Führung (6. Minute).

Der überragende KEC-Schlussmann Mirko Pantkowski (24) entschärfte alle 28 Schüsse der Gastgeber und feierte nach 60 Minuten einen Shutout. © IMAGO/Eibner/Daniel Bamberg

Damit geht der KEC in der Best-of-Seven-Serie nun erstmal mit 1:0 in Führung. Spiel zwei steigt am Freitag in der Domstadt. "Pante" richtete den Blick bereits auf die kommende Aufgabe.

Der bärenstarke Rückhalt der Haie erwartet in der Lanxess-Arena eine andere Adler-Mannschaft. "Mannheim wird am Freitag mit einer ganz anderen Energie kommen", so der 24-Jährige.

Bei den Kurpfälzern brennt hingegen bereits nach dem ersten Spiel der Adlerhorst. Zum Ende des mittleren Spielabschnitts wurde das Team von Ex-Haie-Coach Bill Stewart gnadenlos vom Eis gepfiffen. "Wir waren einfach nicht gut genug", schimpfte MERC-Kapitän Denis Reul.

Die Kölner Haie hingegen scheinen für die Playoffs gerüstet und zum richtigen Zeitpunkt in Topform. Die Krupp-Truppe gewann sieben der letzten acht Spiele und stellte in der Hauptrunde die beste Offensive hinter dem EHC Red Bull München.

Das Team strotzt nur so vor Selbstvertrauen und hat überdies keinerlei Verletzte zu beklagen. In dieser Konstellation ist sicher vieles möglich! Oder wie man in Köln sagt: "Immerwigger!"