Lebenslange Sperre! Gewichtheber für Händedruck hart bestraft

Auf Instagram freute sich Mustafa Rajaei Langroudi (r.) noch über seinen zweiten Platz, später wurde er von seinem Verband suspendiert. © Screenshot/Instagram/mostafa.rajaee

Die Athleten hatten es am Samstag beide aufs Podium geschafft, kurz mit dem Gewinner für Fotos posiert und anschließend abgeklatscht, wie in einem Video der Nachrichtenagentur Irna zu sehen ist.

In der islamischen Republik am Persischen Golf kam das aber überhaupt nicht gut an. "Der Gewichtheberverband verbietet dem Athleten Mustafa Rajaei lebenslang den Zutritt zu allen Sporteinrichtungen des Landes", hieß es in einer von der Agentur zitierten Mitteilung.

Darüber hinaus wurde demnach auch der iranische Delegationsleiter des Wettbewerbs, Hamid Salehinia, von seinen Aufgaben entbunden.

Rajaei habe nach Auffassung seines Heimatlandes eine "rote Linie" überschritten. Weiterhin seien die Werte des Iran "wesentlich mehr wert" als irgendwelche Welt- oder Olympiamedaillen und die Athleten hätten sich an diese zu halten.

Der Iran erkennt Israel nicht als eigenen Staat an und verbietet seinen Sportlern schon seit Jahren jeglichen Kontakt zu den Mitstreitern des Erzfeindes.