Dresdner Max Paul rast zum Sieg: DTM als "geile Möglichkeit"

Seit 2019 geht Paul bei den ADAC GT Masters an den Start, wo er erst im Audi fuhr und 2021 auf Lamborghini wechselte - zunächst als Junior, seit diesem Jahr als Professional. Da er die letzten beiden Rennen in der Serie gewann und jetzt eine Pause hat, wurde er wohl für die Teilnahme an der DTM angefragt.

Gerade einmal anderthalb Wochen hatte der 23-Jährige Zeit, sich auf das Wochenende am Nürburgring vorzubereiten, weil ein Fahrer kurzfristig ausgefallen war. Ganz neu war der DTM-Start für den Dresdner nicht: Schon 2021 nahm er einmal an der Rennserie als Gaststarter teil.

Mit dem Lamborghini Huracan GT3 durch den Regen - für den 23-Jährigen eine erfolgreiche Sache. © PR/ADAC Motorsport

Selbst der Regen konnte dem Rennfahrer nichts anhaben. "Man braucht da mehr Gefühl, es heißt dann: Wer kann sich besser einstellen? Wer kommt besser klar? Da muss man sehr adaptiv sein", erklärt Maximilian Paul.

Dass er sich bei diesem Wetter so gut auf der Strecke behauptet, hat der 23-Jährige nicht erwartet. "Ich wollte mich nur von meiner besten Seite zeigen - und das hat gut geklappt", freut er sich. "Bei dem Regen konnte ich mein volles Potenzial abrufen."

Regelmäßig in der DTM an den Start zu gehen, kann sich Paul gut vorstellen: "Wenn ich an einem Wochenende planmäßig kein Rennen fahren muss, würde ich gern bei der DTM starten", sagt er verschmitzt lächelnd.

"Aktuell bin ich bei der GT Open am Start. Da muss ich in den letzten drei Rennen, die jetzt bald anstehen, alles geben. Lamborghini will die Meisterschaft gewinnen", erklärt Paul, der mit zehn Jahren seine erste Meisterschaft in einem Kart fuhr. Seitdem landete er schon zweimal in den Top Ten der Welt.