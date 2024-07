"Man sollte ihn echt erlösen": Ralf Schumacher fordert Rausschmiss von Formel-1-Star

Sergio Pérez durchläuft aktuell ein Leistungstief. Im Ungarn-Qualifying crashte er schon in der ersten Runde - Ralf Schumacher fordert harte Konsequenzen.

Von Aliena Rein

Mogyoród (Ungarn) - Erst in dieser Saison verlängerte er seinen Vertrag vorzeitig bis 2026, doch seither läuft bei Formel-1-Pilot Sergio Pérez (34) bei Red Bull gar nichts mehr zusammen. Nach vielen schwachen Ergebnissen crashte er in Ungarn auch noch in der ersten Qualifying-Runde - jetzt fordert sogar Ralf Schumacher (49) sein Aus bei Red Bull.

Sergio Pérez (34) baute in Ungarn schon in der ersten Runde des Qualifyings einen Unfall. © Ferenc ISZA / AFP "Ich weiß nicht, wie lange sich Red Bull das noch antun will", sagte der Sky-Experte während des Qualifyings. "Ich glaube, es hat keinen Sinn mehr. Und das weiß er auch selber." Denn schon wieder konnte sich Pérez nicht unter den Besten des Feldes platzieren, sein letzter Podestplatz stammt aus dem April - viel zu lange her für das Selbstverständnis von Red Bull, den Sport zu dominieren. Außerdem schmilzt der Vorsprung in der Konstrukteurswertung dahin, der Mexikaner konnte in drei der letzten fünf Rennen gar überhaupt keine Punkte beisteuern, in Silverstone reichte es nur zu einem 17. Platz, in Monaco und Kanada kam er gar nicht erst ins Ziel. Formel 1 Mit 240 Sachen! Formel-1-Star donnert im Training gegen Leitplanke Grund genug für Schumacher, Red Bull das Ziehen der Reißleine zu empfehlen!

Sergio Pérez (34) steht bei Red Bull vor dem Aus. © Denes Erdos/AP/dpa

Red Bull spricht Sergio Pérez keine Cockpit-Garantie aus