Spektakuläre Pläne der Fomel 1: Wird bald in dieser Millionen-Metropole gefahren?

Paris - Der Stadtkurs von Monaco ist in der Formel 1 nicht nur berühmt-berüchtigt, sondern auch sehr beliebt. In den engen Gassen des Fürstentums ist es jedes Jahr ein riesiges Spektakel, wenn die Boliden ihre Runden direkt am Mittelmeer drehen.

Des einen Freud könnte aber des anderen Leid sein, denn die Bestrebungen, den Grand Prix in Japan nach Osaka zu holen, würden womöglich das Aus in Suzuka bedeuten.

Mit Osaka könnte die Formel 1 sich einen neuen Standort erschließen. © IMAGO / Pond5 Images

"Die Formel 1 ist nicht länger nur ein Motorsport-Rennen, sondern hat sich zu einem kompletten Entertainment-Programm entwickelt", merkt Mizohata an.

Diese Entwicklung schmeckt jedoch nicht jedem. Nicht zuletzt bei den "Event-Rennen" in den USA in Miami und Las Vegas mehrte sich die Kritik aus der Fahrerlager und auch der Fans.

Den Organisatoren dürfte das egal sein. Immer spektakulärer, immer mehr Vermarktung lautet auch in der Formel 1 die Devise. Deshalb kamen nach Monaco mit den Rennen in Miami, Las Vegas, Saudi-Arabien, Baku und Singapur bereits in den vergangenen Jahren immer mehr Rundkurse in der Stadt hinzu.

Für den Traditionsstandort Suzuka wäre das Aus richtig bitter. Doch gegen einen gut aufgestellten Konkurrenten aus Osaka, der mit einem entsprechenden Event-Konzept in der Stadt aufwarten könnte, haben die Betreiber der legendären Strecke wohl eher schlechte Karten für eine Zukunft im Kalender des Rennzirkus.