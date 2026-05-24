Motorsport-Legende (†41) nur Tage nach letztem Rennsieg tot: Jetzt ist klar, woran er starb

Charlotte (USA) - Noch am vergangenen Renn-Wochenende siegte NASCAR-Legende Kyle Busch in der Craftsman Truck Series in Dover, am Donnerstag folgte dann die schockierende Nachricht: Der US-Amerikaner ist im Alter von nur 41 Jahren gestorben. Jetzt hat seine Familie die Todesursache bekannt gegeben.

Kyle Busch (†41) ging noch am vergangenen Sonntag bei einem All-Star-Rennen an den Start. Wenige Tage später erlag er einer schweren Erkrankung. © Derik Hamilton/AP/dpa

Laut dem medizinischen Gutachten, das der Familie Busch vorgelegt wurde, habe Kyle an einer schweren Lungenentzündung gelitten, die sich zu einer Sepsis entwickelte, "was zu raschen und schwerwiegenden Komplikationen führte", teilten die Angehörigen in einem Statement mit.

"Die Familie bittet in dieser schwierigen Zeit weiterhin um Verständnis und um Respektierung ihrer Privatsphäre", hieß es weiter.

Busch war am Mittwoch bei einem Test in einem Fahrsimulator nicht mehr ansprechbar gewesen und daraufhin ins Krankenhaus gebracht worden. Mehrere Medien veröffentlichten später den Notruf, demzufolge der zweimalige NASCAR-Champion kurzatmig war, Blut hustete und kurz davor stand, das Bewusstsein zu verlieren.

Am Donnerstag gab seine Familie dann die Mitteilung heraus, dass sich der 41-Jährige schwer erkrankt in einer Klinik befindet, nur Stunden später folgte die tragische Nachricht seines Todes.

Er hinterlässt seine Ehefrau Samantha sowie zwei Kinder, einen 2015 geborenen Sohn und eine 2022 geborene Tochter.