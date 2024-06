Tödlicher Unfall mit dem GoKart: 15-Jähriger stirbt noch an der Rennstrecke

Bei einem GoKart-Rennen ist am Samstag ein Teenager (†15) in Norwegen ums Leben gekommen. Polizisten untersuchten die Unfallstelle. © IMAGO / NTB

Rund 200 Fahrer gingen vor 1000 Zuschauern in Andebu an den Start. Gegen 18 Uhr am Abend war der Teenager in einen folgenschweren Vorfall verwickelt, der mit einem Dreher endete.

"Das Opfer erlitt schwere innere Verletzungen, und trotz der intensiven Bemühungen des medizinischen Personals, das sich wenige Sekunden nach dem Vorfall um das Opfer kümmerte, konnte sein Leben nicht gerettet werden. Das Opfer wurde noch am Unfallort für tot erklärt", hieß es in einer Mitteilung des norwegischen Motorsportverbandes.



Rund zwei Stunden nach dem Unfall mussten die Einsatzkräfte den Kampf um das noch junge Leben des Norwegers aufgeben.

Das Rennen wurden nach dem tragischen Unfall sofort abgebrochen, alle weiteren geplanten Veranstaltungen am Wochenende abgesagt.

Die anderen Sportler und Betreuer, die den Unfall hautnah miterlebten, mussten von Mitarbeitern eines Krisenstabs der Gemeinde Sandefjord betreut werden.