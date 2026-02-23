Deutsche Olympionikin klärt auf: Darum waren die Kondome so schnell vergriffen

Mailand (Italien) - Emily Nix (28) reiste als einzige Hamburgerin zu den Olympischen Spielen in Italien. Im Gespräch mit TAG24 erzählt sie von der unvergleichlichen Erfahrung - und den Besonderheiten im olympischen Dorf.

Emily Nix (28, r.) war die einzige Hamburgerin bei den Olympischen Spielen. © Peter Kneffel/dpa

Die Eishockeyspielerin schaffte es von den Crocodiles Hamburg in die Frauen-Nationalmannschaft und erlebte in Mailand das erste Mal die Olympischen Spiele.

"Ich glaube, man kann das mit keinem anderen sportlichen Großevent vergleichen. Auch nicht mit der WM. Das, was bei Olympia passiert ist, ist, glaube ich, einmalig", schwärmt Nix.

Mit ihrem Team gewann sie alle drei Vorrundenspiele, im Viertelfinale unterlagen die DEB-Frauen am vergangenen Samstag schließlich den hochfavorisierten Kanadierinnen mit 1:5.

Und die Niederlage bedeutete nicht nur das Ausscheiden aus dem Turnier. Am Montag mussten die Sportlerinnen bereits ihre Koffer packen. "48 Stunden nach dem Ausscheiden mussten wir aus dem olympischen Dorf abreisen. Diese Frist wurde uns gesetzt", erzählt Nix.

Immerhin konnten die Athletinnen noch zahlreiche Gadgets nach Hause mitnehmen. "Im Dorf gab es einen Raum, wo man sich ein Handy abholen konnte", erzählt die 28-Jährige. Außerdem habe es unter anderem noch einen Reisegutschein und einen Friseur gegeben, bei dem man sich jeden Tag ein Shampoo abholen konnte. "Also einfach verrückt, was es da so gab", staunt die Athletin.

Und natürlich gab es auch Gratis-Kondome. Die haben es traditionell auch wieder in die Berichterstattung geschafft.