"Bumm": Donald Trump zieht umstrittene Olympiasiegerin durch den Kakao!

Paris/Bozeman - Die Kontroverse nimmt kein Ende! Am Freitagabend gewann Imane Khelif (25) die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Paris. Während die umstrittene Boxerin in Genugtuung badete, schwappte aber auch reichlich Öl ins Feuer ihrer Kritiker. Kurz nach dem Triumph ging sogar Donald Trump (78) auf die Algerierin los.