Olympia-Massensturz über 5000 Meter! Dann gehen sich die Athleten an den Kragen

Besonders heftig erwischte es Thierry Ndikumwenayo (27, am Boden): Er konnte das Rennen nicht einmal zu Ende laufen.

Im Ziel war Mills daher wahnsinnig aufgebracht und konfrontierte den Franzosen, den er für den Sturz verantwortlich machte - dabei fielen nicht nur offenbar wenig nette Worte, sondern er schubste den 27-Jährigen sogar! Die beiden Langstreckenläufer wurden schließlich von einem Konkurrenten getrennt.

Dabei sah es in der Nachbetrachtung gar nicht unbedingt so aus, als wäre Hay schuld an dem Massensturz gewesen: In der Zeitlupenaufnahme ist eher zu sehen, wie der Brite den Franzosen anstieß und durch den Rückstoß selbst das Gleichgewicht verlor.

Doch egal, wer letztendlich für das Sturzdrama verantwortlich war: Am Ende konnten aber alle Beteiligten wieder lächeln.

Hugo Hay hatte sich als Siebter ohnehin für das Finale qualifiziert, per Juryentscheidung wurden auch die vier Gestürzten nachträglich in den Endlauf befördert.