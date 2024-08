Olympia 2024 im Liveticker: Historischer Triumph! 17-Jährige holt Gold für Deutschland

Fortsetzung des Artikels laden

7. August, 13.29 Uhr: Ringerin Wendle erreicht olympisches Halbfinale

Ringerin Annika Wendle ist bei den Olympischen Spielen in Paris ins Halbfinale eingezogen und kämpft damit am Donnerstagabend definitiv um eine Medaille. Entweder bestreitet sie in der Gewichtsklasse bis 53 Kilogramm das große Finale um Gold und Silber oder das kleine um Bronze. Das entscheidet sich am heutigen Mittwochabend, wenn die 26-Jährige aus Altenheim in Südbaden in der Vorschlussrunde auf die favorisierte Lucia Yepez aus Ecuador trifft.

Darf weiter von einer Medaille träumen: Ringerin Annika Wendle (26, r.) © Eugene Hoshiko/AP

7. August, 13.23 Uhr: Canadier-Fahrer Brendel in Topform

Der dreimalige Canadier-Olympiasieger Sebastian Brendel (29) ist mit einem ungefährdeten Start-Ziel-Sieg direkt ins Halbfinale eingezogen. Der 36 Jahre alte Potsdamer überzeugte über 1.000 Meter bei seiner vierten Olympia-Teilnahme wie zu seinen besten Zeiten. Im Nautical Stadium von Vaires-sur-Marne fuhr er im stark besetzten Vorlauf souverän vorneweg. Er hatte auf seiner Paradestrecke Gold in London 2012 und in Rio de Janeiro 2016 gewonnen. "Das war ein guter Start, das gibt Selbstvertrauen. Man ist immer etwas nervös vor dem ersten Start. Zum Ende hat mich nochmal eine kleine Welle erwischt und mich ein wenig rausgeschoben", sagte Brendel und machte Hoffnungen auf mehr: "Es ist gut zu sehen, dass alle irgendwie schlagbar sind. Ich hatte noch etwas Luft, da geht noch etwas mehr."

Die souveräne Vorstellung von Deutschlands Vorzeige-Paddler Brendel macht Hoffnung auf sein viertes Olympia-Gold bei seiner vierten Teilnahme. © Lindsey Wasson/AP/dpa

7. August, 13.10 Uhr: Drama um indische Ringerin! Zu schwer für Olympia-Finale

Der Gold-Traum der indischen Ringerin Vinesh Vinesh bei den Olympischen Spielen in Paris ist auf dramatische Art und Weise geplatzt. Die 29-Jährige war beim Wiegen am Morgen des zweiten Wettkampftages zu schwer und wurde disqualifiziert. "Trotz aller Bemühungen des Teams die ganze Nacht über" habe sie "einige Gramm mehr" als die maximal erlaubten 50 Kilogramm gewogen, teilte Indiens Olympia-Delegation mit. Sogar Indiens Premierminister Narendra Modi meldete sich zu Wort und reagierte bestürzt auf das Olympia-Aus der Athletin. "Vinesh, Sie sind ein Champion unter Champions! Sie sind Indiens Stolz und eine Inspiration für jeden einzelnen Inder", schrieb er bei X.

Vinesh Vinesh (29) erreicht als erste indische Ringerin ein Olympia-Finale, wird dann aber disqualifiziert. © Punit PARANJPE / AFP

7. August, 12.53 Uhr: Deutsche Kletterer verpassen Finals bei Olympia

Die deutschen Kletterer haben es nicht in das olympische Finale geschafft. Yannick Flohé kam im Halbfinale auf Rang neun und verpasste den Medaillenkampf der besten Acht knapp. Alexander Megos beendete den Wettkampf im Norden von Paris wegen eines Patzers sogar nur auf dem 13. Platz. Das Duo hätte zwei Tage nach einer mäßigen Runde im Bouldern, also dem Klettern von schwierigen Elementen in Absprunghöhe, einen starken Auftritt in der zweiten Teildisziplin Lead, dem klassischen Seilklettern, gebraucht.

7. August, 12.34 Uhr: Debütantin Kaufmann sichert Tischtennis-Frauen Halbfinale

Die deutschen Tischtennisspielerinnen haben erneut das Halbfinale des olympischen Teamwettbewerbs erreicht und dürfen von einer Medaille träumen. Die DTTB-Auswahl um Senkrechtstarterin Annett Kaufmann gewann im Viertelfinale 3:1 gegen Indien. Wie schon beim knappen Sieg gegen die USA in der ersten Runde gewannen Shan Xiaona und Yuan Wan zum Auftakt das Doppel gegen Sreeja Akula und Archana Girish Kamath (3:1). Kaufmann, die erst vor einigen Wochen ihr Abitur machte, zeigte im Einzel gegen Manika Batra erneut ihre Nervenstärke und drehte einen Satzrückstand in ein 3:1. Einen äußerst umkämpften ersten Satz verlor Shan dann 17:19. Am Ende musste sich die 41 Jahre alte Silber-Gewinnerin von 2016 mit 1:3 nach Sätzen geschlagen geben. Doch Kaufmann sicherte den deutschen Sieg mit beeindruckender Souveränität.

Die ersatzgeschwächten deutschen Tischtennis-Frauen mit der 18 Jahre alten Olympia-Debütantin Annett Kaufmann spielen im olympischen Halbfinale um eine Medaille. © WANG Zhao / AFP

7. August, 12.18 Uhr: Wasserspringer Wesemann erreicht Olympia-Finale

Wasserspringer Moritz Wesemann hat das olympische Finale vom Drei-Meter-Brett erreicht. Der 22-Jährige aus Halle an der Saale belegte im Halbfinale den achten Platz. Die besten zwölf Springer qualifizierten sich für die Medaillenentscheidung am Donnerstag (15 Uhr). Für seine sechs Sprünge erhielt Wesemann 433,00 Punkte. Den Sieg im Halbfinale sicherte sich der Chinese Wang Zongyuan mit 537,85 Zählern. Der Berliner Lars Rüdiger (28) war bereits im Vorkampf ausgeschieden.

Moritz Wesemann (22) hat bei den Olympischen Spielen in Paris als erster deutscher Wasserspringer ein Einzelfinale erreicht. © Dar Yasin/AP/dpa

7. August, 12.15 Uhr: Dennis Schröder freut sich auf Halbfinale gegen Frankreich

Deutschlands Basketball-Kapitän Dennis Schröder hat keinerlei Bedenken wegen der erwarteten euphorischen Kulisse im Olympia-Halbfinale gegen Gastgeber Frankreich. Der 30 Jahre alte Aufbauspieler erinnerte an das Vorrunden-Duell, das der Weltmeister vor knapp einer Woche deutlich mit 85:71 gewonnen hatte. "Lille war großartig mit 27.000 Fans. Alle haben mich ausgebuht gegen Frankreich. Die ganze Erfahrung hier ist großartig", beschrieb Schröder. Die K.o.-Phase wird komplett in Paris ausgetragen. Zu viel befassen möchte sich Schröder mit dem Gegner um NBA-Supertalent Victor Wembanyama nicht. "Wir schauen nur auf uns. Wir haben über die vergangenen Jahre einen großartigen Job gemacht. Ich gebe alles, damit der Traum wahr wird", sagte der Kapitän.

Deutschlands Weg ins Finale bei Olympia führt über Frankreich. Basketball-Weltmeister Dennis Schröder (30) hat kein Problem damit, für das laute Publikum des Gastgebers der Buhmann zu sein. © Marcus Brandt/dpa

7. August, 11.59 Uhr: Aufgepasst! Die Höhepunkte des Olympia-Tages

Bei den Olympischen Spielen von Paris sind am Mittwoch aus deutscher Sicht erneut die Ballsport-Teams im Fokus. Für die Basketballerinnen und die Handballer geht es jeweils um den Einzug ins Halbfinale - beide Teams treffen auf Frankreich. 13.30 Uhr: Die Handballerinnen sind gegen Frankreich ausgeschieden, nun sind die Männer gefordert. Die Ausgangslage ist deutlich besser. In der Vorrunde überzeugte das Team von Bundestrainer Alfred Gislasson mit vier Siegen aus fünf Partien. 18 Uhr: Die deutschen Basketballerinnen sind erstmals überhaupt bei Olympia dabei und dürfen auf eine Medaille hoffen. Gegen Gastgeber Frankreich ist das Team von Bundestrainerin Lisa Thomaidis aber Außenseiter. 19.29 Uhr: Im Bahnrad-Vierer geht es heute um die Medaillen. Für Franziska Brauße, Mieke Kröger, Lisa Klein und Laura Süßemilch ist maximal noch Bronze möglich. 22.02 Uhr: Eine Olympia-Medaille hat Nelvie Tiafack schon sicher. Im Stade Roland Garros, in dem sonst Tennis bei den French Open gespielt wird, fällt am Abend eine Entscheidung, ob der Superschwergewichtler auch den Finalkampf erreicht.

7. August, 11.38 Uhr: Handballer Witzke gegen Frankreich zurück im deutschen Kader

Die deutschen Handballer können im Viertelfinale der Olympischen Spiele gegen Europameister Frankreich auf Luca Witzke zurückgreifen. Der 25 Jahre alte Rückraumspieler des SC DHfK Leipzig, der das letzte Gruppenspiel gegen Slowenien angeschlagen verpasst hatte, rückt für das heutige K.-o.-Spiel (13.30 Uhr) wieder in den Kader und ersetzt Kreisläufer Justus Fischer.



Das DHB-Team rechnet sich nach einer überzeugenden Gruppenphase durchaus Chancen gegen den Topfavoriten aus. Vor allem, weil die Franzosen bei diesen Sommerspielen bislang schwächeln und sich nur mit Mühe ins Viertelfinal-Duell mit Deutschland gezittert haben.

Nach einer überzeugenden Gruppenphase starten die deutschen Handballer selbstbewusst ins Duell mit Olympiasieger Frankreich. Luca Witzke (25) ist wieder mit dabei. © Marijan Murat/dpa

7. August, 11.25 Uhr: Olympiasiegerin erhebt Vorwürfe gegen Südkoreas Verband

Die südkoreanische Badminton-Spielerin An Se Young hat kurz nach dem Gewinn der olympischen Goldmedaille zu einer Generalkritik gegen das südkoreanische Nationalteam ausgeholt. In einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit der amtlichen Nachrichtenagentur Yonhap sagte die 22-Jährige unter anderem, dass der südkoreanische Verband die Doppel-Spielerinnen systematisch gegenüber den Athletinnen im Einzel bevorzugen würde. Zudem habe der Verband in der Vergangenheit ihre Aufstellung bei mehreren Terminen kurzfristig gestrichen, ohne diese Entscheidung jemals begründet zu haben. Bei anderen Gelegenheiten wurde sie trotz starker Knieschmerzen zur Teilnahme an Spielen gedrängt.

Die südkoreanische Badminton-Spielerin An Se Young (22) holt nach ihrer Goldmedaille zur Generalkritik gegen ihren nationalen Teamverband aus. © Luis TATO / AFP

7. August, 11.20 Uhr: Hochspringer Potye scheidet in Olympia-Qualifikation aus

Hochspringer Tobias Potye ist bei den Olympischen Spielen in Paris in der Qualifikation früh gescheitert. Der Vize-Europameister von 2022 und WM-Fünfte von 2023 scheiterte dreimal an der Anfangshöhe von 2,15 Metern. Der Münchner hatte sich in diesem Jahr am Knie operieren lassen, sprang im Juli in Heilbronn aber 2,29 Meter. Wegen einer Verstauchung am Sprungfuß hatte der 29 Jahre alte Potye zuletzt weitere Probleme.

Der Wettkampf bei Olympia ist für Hochspringer Tobias Potye (29) schnell vorbei. In dieser Saison hatte er wiederholt Probleme. © Michael Kappeler/dpa

7. August, 11.05 Uhr: Belgische Triathletin Michel auf dem Weg der Besserung

Die belgische Triathletin Claire Michel befindet sich nach ihrer Erkrankung während der Olympischen Spiele in Paris auf dem Weg der Besserung. "Bluttests haben gezeigt, dass ich mir einen Virus eingefangen habe", teilte die 35-Jährige in den sozialen Medien mit. Nach drei Tagen Erbrechen und Durchfall habe sie am Sonntag in der Poliklinik des olympischen Dorfes "intensivere medizinische Versorgung" gebraucht. Mittlerweile gehe es ihr besser. Wegen Michels Erkrankung hatte das belgische Team auf einen Start im Mixed-Wettbewerb am Montag verzichtet. Belgische Medien hatten daraufhin berichtet, dass sich die Sportlerin mit einem Bakterium infiziert habe. Im Damen-Einzel war sie vergangene Woche auf Platz 38 gelandet. Der Schwimmwettbewerb fand in der Seine statt, deren Wasserqualität stark kritisiert wird, bei den Spielen in Paris ein großes Thema ist und auch schon zu diversen Trainingsabsagen geführt hat.

Claire Michel gibt nach ihrer krankheitsbedingten Absage für den Mixed-Wettbewerb ein Update. © JASPER JACOBS / Belga / AFP

7. August, 10.43 Uhr: Nur Platz zehn für deutsche Geher der Mixed-Staffel

Saskia Feige (Leipzig) und Christopher Linke (Potsdam) haben bei der Olympia-Premiere der Mixed-Staffel im Gehen eine Überraschung deutlich verpasst. Das Duo kam über die Marathon-Distanz nach 2:56:14 Stunden ins Ziel am Fuße des Eiffelturms, das reichte mit fast sechs Minuten Rückstand auf die Spitze nur für Platz zehn. Nicht zu schlagen auf dem Rundkurs mit Start und Ziel an der Pont d'Iena waren Maria Perez und Alvaro Martin, die in 2:50:31 Stunden Gold für Spanien holten. In der Mixed-Staffel im Gehen wurden in Paris erstmals olympische Medaillen vergeben. Jedes Duo musste je zwei Streckenabschnitte der Marathondistanz von 42,195 Kilometer zurücklegen.

Christopher Linke (Potsdam) und Saskia Feige (Leipzig) kamen mit deutlichem Rückstand ins Ziel. © Lionel BONAVENTURE / AFP

7. August, 10.32 Uhr: Deutsche Schwimmer mit zufriedenem Fazit nach Training in der Seine

Pünktlich vor den olympischen Freiwasserrennen ist die Seine freigegeben worden, und Florian Wellbrock und seine Magdeburger Kollegen nutzten die Chance. "Besser als gedacht", bilanzierte der Tokio-Olympiasieger seinen "ersten Kontakt mit der Seine" am Mittwochmorgen. "Es war so weit alles okay, hat grundsolide geschmeckt", meinte der 26-Jährige, der zusammen mit Oliver Klemet und Leonie Märtens in den Stadtfluss gesprungen war. Das Wasser war deutlich wärmer als befürchtet: zwischen 22 und 24 Grad. "Die Wassertemperatur ist auch stimmig", meinte Wellbrock, "und jetzt nach dem Einstieg freue ich mich mehr auf das Rennen als vorher." Doppel-Europameisterin Leonie Beck verzichtete dagegen auf den Kontakt mit der braunen Brühe, die wegen ihrer schlechten Wasserqualität seit Monaten für Diskussionen gesorgt hatte. Die Würzburgerin, die vor den Toren Roms lebt und trainiert, fuhr mit der gesamten italienischen Mannschaft zum Trainingspool Georges Vallerey.

Florian Wellbrock (im Sprung) und zahlreiche andere Kollegen nutzten die Trainingsmöglichkeit in der Seine. © Marijan Murat/dpa

7. August, 10.11 Uhr: Dirk Nowitzki adelt Tischtennis-Star Timo Boll

Dirk Nowitzki schwärmt zum Olympia-Abschied über die außergewöhnliche Karriere von Timo Boll und macht ihm die sportliche Rente schmackhaft. "Es liegen viele schöne Zeiten vor ihm", sagte die Basketball-Legende der Deutschen Presse-Agentur nach dem letzten internationalen Auftritt des Tischtennis-Stars. Nowitzki verfolgte die Olympia-Partien Bolls von der Tribüne, applaudierte und filmte, wie das Publikum den früheren Weltranglistenersten auf dessen Ehrenrunde huldigte. "Ein ganz Großer tritt ab. Es hat mich gefreut, dass es geklappt hat, dass ich dabei sein konnte", sagte der frühere NBA-Champion. "Ich habe Timo 2008 kennengelernt bei den Olympischen Spielen in Peking, wir sind seitdem sehr, sehr gut befreundet. Wir sehen uns oft im Jahr, schreiben uns oft. Er ist ein herzensguter Mensch."

Wie Nowitzki geht auch Boll als einer der größten deutschen Sportler in die Geschichte ein. Vier Team-Medaillen bei Olympia, zweimal Einzel-Edelmetall bei der WM und acht EM-Titel stehen in der Statistik des Hessen. "Er hat alles seinem Sport gegeben", sagte Nowitzki und verriet seinen Spitznamen für Boll: "Ich habe immer Kampfschwein zu ihm gesagt, er ist ein Odenwälder Kampfschwein."



Timo Bolls größter Fan? Auf jeden Fall ist Dirk Nowitzki ein großer Freund des Tischtennis-Stars. © Marcus Brandt/dpa

7. August, 7.44 Uhr: Freischwimmer-Training kann stattfinden

Das erste Eingewöhnungstraining für die olympischen Freiwasserschwimmer in der Seine findet nach der Absage am Vortag wegen Bedenkens hinsichtlich der Wasserqualität nun heute statt. Die Einheit beginnt um 7.30 Uhr und dauert zwei Stunden. Am Dienstag war das Training noch abgesagt worden. Die Wasserqualität im Pariser Fluss, in dem am 8. und 9. August die Freiwasser-Wettkämpfe stattfinden sollen, bereitet den Organisatoren große Probleme. Sollten die Bedingungen in der Seine bis zu den Rennen nicht passen, könnte an die Wettkampfstätte der Ruderer ausgewichen werden.