Olympia 2024 im Liveticker: Böse Final-Klatsche! Deutsche Handballer gehen gegen Dänemark unter

Die Olympischen Spiele 2024 im Liveticker: Deutschlands Handballer haben bei den Olympischen Spielen nicht den erhofften Gold-Coup landen können.

Paris (Frankreich) - Am 16. und letzten Wettkampftag der Olympischen Spiele holten die Handballer und Lea-Sophie Friedrich noch zweimal Silber. Für das deutsche Team endet Olympia in Paris mit weniger Medaillen als in Tokio.

Deutschland hat nun bislang zwölfmal Gold, dreizehnmal Silber und achtmal Bronze gewonnen. Bis zum 11. August kämpfen die Athleten aus aller Welt noch um Edelmetall. In unserem großen Liveticker zu den Olympischen Spielen halten wir Euch über alle Medaillenentscheidungen, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.

11. August, 16.50 Uhr: Platz zehn im Ranking! So viele Medaillen hat Deutschland geholt

Das deutsche Team beendet die Olympischen Spiele in Paris unter den besten zehn Nationen im Medaillenspiegel, hat sich im Vergleich zu Tokio aber erneut verschlechtert. Mit zwölf Goldmedaillen, dreizehn Silbermedaillen sowie acht Bronzemedaillen landete das Team des Deutschen Olympischen Bundes (DOSB) auf Rang zehn. Das Minimalziel erreichte der Verband damit zwar. Doch die Ausbeute war nicht nur geringer als 2021 in Tokio mit 37 Medaillen, sondern auch schlechter als bei allen anderen Sommerspielen seit der Wiedervereinigung. Auch Platz zehn im Nationenranking ist noch etwas schlechter als vor drei Jahren in Japan, als Deutschland Platz neun belegte. Bei den Sommerspielen 2008, 2012 und 2016 hatte das deutsche Team noch jeweils zu den besten sechs Nationen gezählt. Die erfolgreichsten Sportarten waren Reiten (fünf Medaillen, davon viermal Gold) und Kanu (sechs Medaillen, davon zweimal Gold).

11. August, 16.23 Uhr: Dritte Olympia-Goldmedaille in Folge! Serbien siegt gegen Kroatien

Serbiens Wasserballer haben ihre Siegesserie bei Olympischen Spielen fortgesetzt. Im prestigeträchtigen Endspiel gegen Kroatien gelang ein 13:11-Erfolg - mit der dritten Goldmedaille nach Rio und Tokio als Belohnung.

Die Serben, die zuletzt 2015 einen WM-Titel gewonnen hatten, legten gegen den aktuellen Weltmeister im ersten Viertel eine Drei-Tore-Führung vor. Vor 17.000 Zuschauern im Rugbystadion Paris La Defense hielt dieser Vorsprung bis ins letzte Viertel. Dann wurde es noch einmal spannender. Nikola Dedovic sorgte drei Minuten vor Schluss mit dem 12:9 für die Entscheidung. Bronze ging an die USA, die erstmals seit 1988 wieder eine Medaille bei den Männern holten. Beim 11:8 gegen Rekord-Olympiasieger Ungarn fiel die Entscheidung erst im Fünfmeterwerfen.

Riesige Freude! Serbiens Wasserballer jubeln über die Goldmedaille. © Andreas SOLARO / AFP

11. August, 16.02 Uhr: Eiffelturm evakuiert, Mann klettert auf Pariser Wahrzeichen

11. August, 15.45 Uhr: Achtmal Gold! Werth deutsche Rekordolympiasiegerin

Dressur-Ikone Isabell Werth ist bei den Spielen von Paris zu Deutschlands Rekord-Olympionikin aufgestiegen. Die 55-Jährige, die 1992 in Barcelona auf der olympischen Bühne debütiert hatte, gewann in Versailles mit der Mannschaft ihr insgesamt achtes Gold und legte mit Silber im Einzel nach. Werth zog mit der früheren Rennkanutin Birgit Fischer gleich. "Ich werde mit Birgit bald einen trinken gehen. Wir haben beide echt was hingekriegt", sagte Werth.

Ob Isabell Werth (55) weitermacht und 2028 in Los Angeles noch mal antritt, ist nicht entschieden. © Rolf Vennenbernd/dpa

11. August, 15.20 Uhr: Fünfkampf-Bundestrainerin Kim Raisner hört auf

Die ehemalige Moderne Fünfkämpferin Kim Raisner hört als Bundestrainerin auf. "Ich habe gekündigt. Ich höre zum 30. September auf", sagte die 51 Jahre alte Berlinerin zum Abschluss der Olympischen Spiele in Paris. Es gebe Sachen im Verband, die sie nicht so gut finde, begründete sie ihre Entscheidung. "So wie die Konstellation ist, möchte ich das nicht und habe für mich einen Schlussstrich gezogen", erklärte die Olympia-Fünfte von 2004 in Athen. Künftig werde sie im Landesverband Brandenburg Jugendliche trainieren. Es werde alles etwas ruhiger, sie könne alles etwas sacken lassen.

Nach 19 Jahren hört Kim Raisner (51) als Bundestrainerin für Modernen Fünfkampf auf. © Rolf Vennenbernd/dpa

11. August, 14.56 Uhr: Desolater Final-Auftritt gegen Dänemark! Deutsche Handballer verpassen Gold-Krönung

Deutschlands Handballer haben bei den Olympischen Spielen nicht den erhofften Gold-Coup landen können. Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason verlor das Finale gegen Weltmeister Dänemark mit 26:39 (12:21) und kehrt mit der Silbermedaille aus Frankreich heim. Vor rund 27.000 Zuschauern in Lille war Spielmacher Juri Knorr mit sechs Toren bester Werfer für die DHB-Auswahl, die sich zuvor im Viertelfinale gegen Europameister Frankreich und im Halbfinale gegen Spanien durchgesetzt hatte. Für den Deutschen Handballbund ist es die zweite Olympia-Medaille nach Silber bei den Sommerspielen 2004 in Athen. Die bisher einzige deutsche Goldmedaille im Hallenhandball hatte die Auswahl der DDR 1980 in Moskau gewonnen.

Enttäuschung pur bei Julian Köster & Co.! Die deutschen Handballer gehen im Olympia-Finale gegen übermächtige Dänen unter. Die Abwehrleistung des DHB-Teams ist eines Endspiels nicht würdig. © Tom Weller/dpa

Deutschlands Julian Köster (r.) steigt zum Wurf gegen Dänemarks Magnus Saugstrup hoch. © Tom Weller/dpa

11. August, 14.37 Uhr: Boxerinnen Khelif und Lin Fahnenträgerinnen bei Schlussfeier

Nach ihren Olympiasiegen wird den beiden im Zentrum einer aufgeheizten Geschlechter-Debatte stehenden Boxerinnen eine besondere Ehre zuteil. Die Algerierin Imane Khelif und Lin Yu-ting aus Taiwan wurden von den Nationalen Olympischen Komitees ihrer Länder zu den Fahnenträgerinnen für die Abschlussfeier ernannt. Bei der Schlusszeremonie der Sommerspiele von Paris ab 21.00 Uhr wird Khelif zusammen mit 800-Meter-Läufer Djamel Sedjati die algerische Fahne tragen. Die 25-Jährige hatte Gold im Weltergewicht geholt. Lin (28), die sich im Federgewicht zur Olympiasiegerin kürte, führt neben 200-Meter-Sprinter Yang Chun-han die Mannschaft Taiwans ins Stade de France. Beide Boxerinnen waren nach bislang nicht näher geklärten Geschlechter-Tests vom Verband IBA, der vom Internationalen Olympischen Komitee nicht mehr anerkannt wird, von der WM 2023 ausgeschlossen worden.

11. August, 14.14 Uhr: Ausgerechnet im Final-Showdown! Deutsche Handball mit klarem Rückstand gegen Dänemark

Das darf doch nicht wahr sein! Die deutschen Handballer müssen im Kampf um Gold einen herben Dämpfer einstecken. Zur Halbzeit liegt das DHB-Team gegen Weltmeister Dänemark klar mit 12:21 zurück. Ausgerechnet im entscheidenden Finale fehlt es der Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason an Biss und Ideen, um den Skandinaviern gefährlich zu werden. Im zweiten Durchgang wird man mehrere Schippen drauflegen müssen, will man hier noch Chancen auf einen Olympiasieg wahren. Silber haben sie bereits sicher, können sich in Lille auch noch mit dem ersten Olympiasieg seit 1980 krönen. Vor 44 Jahren hatte die DDR in Moskau Gold gewonnen.

11. August, 14.08 Uhr: Wilde Olympia-Party! NBA-Star Jokic feiert Bronze wie Gold

Basketball-Star Nikola Jokic (29) war nicht mehr zu bremsen. Nachdem der Center mit seinen Serben gegen Weltmeister Deutschland die Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen in Paris perfekt gemacht hatte, begann unverzüglich die Party. Jokic, Bogdan Bogdanovic und weitere Spieler tranken Bier um Bier mit serbischen Fans, wie Fotos und Videos in den sozialen Netzwerken zeigen. Der nicht zu 100 Prozent austrainiert wirkende Jokic präsentierte sich dabei strahlend, mit nacktem Oberkörper und Bauchansatz. Der Haken für Serbiens Bronze-Basketballer: Rund zehn Stunden nach dem 93:83 über das Team von Dennis Schröder mussten Jokic und Co. noch einmal in die volle Bercy Arena, um sich ihre Bronzemedaillen abzuholen. Das Team wirkte nach einem langen Tage in der Hitze von Paris sichtlich angeschlagen. Jokic hatte bei der Siegerehrung teilweise Probleme, sich auf den Füßen zu halten.

Nikola Jokic (29) gilt als aktuell bester Basketballer der Welt. Nach einem überragenden Olympia-Turnier feiert der Serbe ausschweifend die Bronzemedaille. © Michael Conroy/AP

11. August, 13.41 Uhr: Disqualifikation nach Kopfstoß im Madison-Finale

Nach einem gefährlichen Kopfstoß im Madison-Finale ist der niederländische Bahnradfahrer Jan Willem van Schip bei den Olympischen Spielen in Paris nachträglich disqualifiziert worden. Der 28-Jährige hatte seinen britischen Gegner Oliver Wood am Samstag mit dem Kopf gerammt und so zu Fall gebracht. Wood befand sich in diesem Moment allerdings nicht im Rennen, sondern im Innenraum knapp neben der Strecke. Im Finallauf im Zweiter-Mannschaftsfahren belegte er mit seinem Partner Mark Stewart am Ende noch Platz neun.

Der Niederländer Jan Willem van Schip (29) leistet sich einen üblen Aussetzer. Er stößt den Briten Oliver Wood vom Rad - und schweigt danach. © SEBASTIEN BOZON / AFP

11. August, 13.24 Uhr: Lea Sophie Friedrich holt Silber im Bahnrad-Sprint

Lea Sophie Friedrich holt Silber im Sprint! Die deutsche Bahnradfahrerin verlor das Finale gegen die Neuseeländerin Ellesse Andrews zwar in zwei Läufen, darf sich aber über die erste Einzelmedaille für den deutschen Radsport seit Kristina Vogel 2016 freuen. In der Qualifikation hatte die Deutsche noch einen Weltrekord aufgestellt, im Finale konnte sie aber in beiden Läufen nicht mit der Neuseeländerin mithalten. Die zweite deutsche Sprint-Teilnehmerin Emma Hinze belegte am Ende Rang sechs.

Bahnrad-Fahrerin Lea Sophie Friedrich darf sich über Silber im Sprint freuen. © Jan Woitas/dpa

11. August, 13.19 Uhr: Zahlreiche US-Stars treten bei Schlussfeier in Paris auf

Los Angeles will als nächster Olympia-Gastgeber bei der Schlussfeier der Spiele in Paris musikalische Megastars auf die Bühne holen. Während der Abschlusszeremonie der Olympischen Spiele am Abend werden Singer-Songwriterin Billie Eilish und die Rockband Red Hot Chili Peppers auftreten. Auch US-Rapper Snoop Dogg, der bei den Spielen in Paris ein viel gesehener Gast war, soll bei dem Event dabei sein. Ob die Stars live in Paris performen werden oder von Los Angeles aus, ließen die Organisatoren der kommenden Sommerspiele in LA 2028 offen. Lediglich bei R&B-Sängerin H.E.R. schrieben sie explizit, dass diese die US-Nationalhymne in der französischen Hauptstadt singen werde.

Snoop Dogg wurde zu einer Art Maskottchen der Spiele in Paris. Jetzt tritt er offenbar bei der Schlussfeier auf. © Marcus Brandt/dpa

11. August, 13.15 Uhr: Luca Spiegel scheitert nach Sturz im Keirin-Halbfinale

Der deutsche Youngster Luca Spiegel ist bei den olympischen Bahnrad-Wettbewerben nach einem heftigen Sturz im Keirin-Halbfinale ausgeschieden. Der 20-Jährige kam zu Fall, nachdem er vom Briten Hamish Turnbull touchiert worden war. Spiegel rutschte die Bahn entlang, konnte nach kurzer Behandlung aber wieder aufstehen. Mit zerfetztem Trikot winkte Spiegel ins Publikum. Für den 20-Jährigen war der Halbfinal-Einzug bereits ein großer Erfolg. Im Sprint war er zudem deutschen Rekord gefahren, schied aber dann in der ersten Runde aus.

Luca Spiegel lag aussichtsreich im Rennen um das Keirin-Finale, musste seine Hoffnungen nach einem Sturz aber begraben. © Jan Woitas/dpa

11. August, 12.37 Uhr: Lea Sophie Friedrich fährt im Bahnrad-Sprint um Gold!

Lea Sophie Friedrich steht zum Abschluss der olympischen Bahnrad-Wettbewerbe im Sprint-Finale und hat damit eine Medaille sicher. Die 24-Jährige siegte bei den Wettkämpfen im Velodrome von Saint-Quentin-en-Yvelines im Halbfinale gegen die Niederländerin Hetty van de Wouw in drei Läufen und trifft nun im Finale auf die Neuseeländerin Ellesse Andrews. Für Friedrich ist es die zweite Medaille bei den Sommerspielen in Paris. Im Teamsprint war sie mit Emma Hinze und Pauline Grabosch zu Bronze gefahren. Hinze schied im Sprint-Viertelfinale aus.

Lea Sophie Friedrich (o.) besiegte die Niederländerin Hetty van de Wouw im Halbfinale und hat damit Silber bereits sicher. © Jan Woitas/dpa

11. August, 11.29 Uhr: Kleines Handball-Finale von schlimmen Szenen überschattet

Spaniens Handballer haben die Bronzemedaille gewonnen - aber vermutlich Nationalspieler Aleix Gómez für eine längere Zeit verloren. Im bis zum Schluss extrem knappen Spiel um Platz drei siegte Spanien mit 23:22 (12:12) gegen Slowenien, doch kurz vor Schluss wurde der Spielstand zur Nebensache. Rechtsaußen Gómez krachte im Sprung mit dem Knie voran ins Knie eines Slowenen, blieb liegen und schlug bei der langen Behandlung mehrfach vor Schmerzen mit der Hand auf den Boden. Als er schließlich vom Feld gebracht werden sollte, wurde klar, dass er wirklich überhaupt nicht mehr auftreten konnte - sein Bein hing schlaff herunter, als die Mediziner ihn vom Feld schleiften, Teamkollege Abel Serdio konnte sich das nicht länger angucken und trug ihn höchstpersönlich an den Feldrand. Eine Diagnose für Gómez steht noch aus, doch angesichts der schlimmen Bilder droht ihm eine lange Ausfallzeit.

Abel Serdio trug seinen verletzten Teamkollegen Aleix Gómez vom Platz. © SAMEER AL-DOUMY / AFP

11. August, 10.54 Uhr: Fünfkämpferin Annika Zillekens darf doch im Finale antreten

Annika Zillekens darf doch noch am olympischen Finale im Modernen Fünfkampf teilnehmen. Weil die Britin Kate French erkrankt zurückgezogen hat, rückt die 34-Jährige offiziellen Angaben zufolge für die heutige Medaillenentscheidung nach. Eigentlich hatte die Berlinerin das Finale knapp verpasst. Drei Jahre nach dem Eklat von Tokio hatte Zillekens am Samstag erneut eine Reit-Enttäuschung erlebt. Sie war mit dem ihr zugelosten Arezzo de Riverland im Halbfinale beinahe gestürzt, danach verweigerte das Pferd bei einem Hindernis. Auch wegen der damit verbundenen Punktabzüge reichte es eigentlich nicht für das Finale.

Annika Zillekens darf trotz ihrer Enttäuschung im Springreiten am Finale teilnehmen. © Rolf Vennenbernd/dpa

11. August, 10.45 Uhr: Deutsche Marathon-Läuferinnen bei Sieg von Sifan Hassan chancenlos

Sifan Hassan hat nach zweimal Bronze auf der Bahn Olympia-Gold im Marathon gewonnen. Die Niederländerin siegte in einem packenden Schlussspurt in der olympischen Rekordzeit von 2:22:55 Stunden vor der Weltrekordlerin Tigst Assefa aus Äthiopien, beim Finale kam es zwischen den beiden sogar zum Körperkontakt. Dritte wurde die Kenianerin Hellen Obiri, die ihre dritte olympische Medaille holte. Die deutschen Marathon-Läuferinnen konnten zum Abschluss der olympischen Leichtathletik-Wettbewerbe nicht in den Kampf um die Spitzenplätze eingreifen. Beste Starterin war beim Zieleinlauf im Herzen von Paris Domenika Mayer, die in 2:30:14 Stunden den 28. Platz belegte. Die höher gehandelte Melat Kejeta stieg gegen Ende der ersten Hälfte des anspruchsvollen Rennens aus. Laura Hottenrott kam als 38. und nach 2:31:19 ins Ziel.

Die Niederländerin Sifan Hassan hat ihre dritte Medaille in Paris geholt. © Michael Kappeler/dpa

11. August, 7 Uhr: Deutsches Beachvolleyball-Duo unterliegt Schweden im Finale klar

Die Beach-Volleyballer Nils Ehlers und Clemens Wickler haben im Olympia-Finale den Gold-Coup nicht geschafft. Im Stadion unter dem funkelnden Eiffelturm verloren die Hamburger gegen die Turnierfavoriten David Ahman/Jonatan Hellvig aus Schweden mit 0:2 (10:21, 13:21). Auch der Gewinn der Silbermedaille ist für das Duo der größte Erfolg der Karriere. Im Finale fanden die Deutschen kein Mittel, um den Gegner in Bedrängnis zu bringen. Ehlers/Wickler sind seit 2022 ein Team und hatten sich von Beginn an eine olympische Medaille als ambitioniertes Ziel gesetzt. Dass sie es ins Finale schafften, war trotzdem eine Überraschung. In Paris zeigte sich das Duo von Beginn an in blendender Verfassung. Im Halbfinale gelang den Deutschen der erste Sieg überhaupt gegen die Olympiasieger von 2021, Anders Berntsen Mol und Christian Sandlie Sörum aus Norwegen. Bereits am Mittwoch beginnt für das Duo die Europameisterschaft in den Niederlanden.

Für Clemens Wickler (v.) und Nils Ehlers reichte es gegen übermächtige Schweden nur zu Silber. © Sina Schuldt/dpa

10. August, 22.11 Uhr: Auch zweite umstrittene Boxerin holt Gold

Auch Boxerin Lin Yu-ting hat in der aufgeheizten Geschlechter-Debatte einen goldenen Schlusspunkt gesetzt. Einen Tag nach der Algerierin Imane Khelif gewann die 28-Jährige aus Taiwan ihr Olympiafinale und sicherte sich ungeachtet des immensen Drucks die Goldmedaille. Lin setzte sich auf dem Court Philippe Chatrier im Federgewicht gegen die Polin Julia Szeremeta mit einem einstimmigen Punktsieg durch. Nach der Urteilsverkündung kniete sie im Ring nieder und küsste den Boden.

Lin Yu-ting schnappt sich die Goldmedaille im Federgewicht. © MOHD RASFAN / AFP

10. August, 21.55 Uhr: Hochsprung-Star scheidet nach Drama früh aus

Italiens Top-Leichtathlet Gianmarco Tamberi sorgte vor seinem Start im Hochsprung-Finale für neuen Wirbel. Am Morgen des Wettkampftages berichtete der Weltmeister via Instagram davon, dass er erneut eine Nierenkolik erlitten und starke Schmerzen habe. Beim Wettbewerb am Abend im Stade de France scheiterte er dann nach übersprungenen 2,22 Metern dreimal an 2,27 Metern und schied tränenreich aus. In Tokio hatte sich Tamberi den Olympiasieg mit Mutaz Essa Barshim aus Katar geteilt, der mit 2,34 Metern diesmal Dritter wurde. Olympiasieger wurde der Neuseeländer Hamish Kerr im Stechen.

Gianmarco Tamberi konnte nach einem dramatischen Tag keine Medaille einsacken. © BEN STANSALL / AFP

10. August, 21.10 Uhr: Europameisterin Lorena Brandl verpasst Bronze

Taekwondo-Europameisterin Lorena Brandl hat bei den Olympischen Spielen von Paris ihren entscheidenden Kampf um die Bronzemedaille verloren. Die 27 Jahre alte Oberbayerin unterlag in der Klasse über 67 Kilogramm der Südkoreanerin Lee Dabin. Brandl war im Viertelfinale im prächtigen Grand Palais zuvor der französischen Lokalmatadorin Althea Laurin unterlegen. Da die Weltmeisterin und Olympia-Dritte von Tokio ins Finale einzog, durfte Brandl jedoch in der Hoffnungsrunde weiterkämpfen. Dort setzte sie sich gegen Munira Abdusalomowa aus Tadschikistan durch und hielt den Traum von olympischem Edelmetall am Leben. Lee Dabin, die bei Olympia in Tokio 2021 Silber geholt hatte, war dann aber zu stark.

Lorena Brandl schrammte am Samstag knapp an Edelmetall vorbei. © DAVID GRAY / AFP

10. August, 21.05 Uhr: Umstrittene Boxerin reicht Klage ein

Die algerische Box-Olympiasiegerin Imane Khelif zieht im Kampf gegen Hasskommentare im Internet vor Gericht. Wie ihr Anwalt Nabil Boudi am Samstag schriftlich mitteilte, habe er bereits am Freitag wegen schwerer Belästigung im Internet "eine Strafanzeige eingeleitet". Khelif sah sich bei den Olympischen Spielen in Paris tagelang einer Debatte um ihr Geschlecht ausgesetzt.

Die algerische Boxerin Imane Khelif löste in Paris eine hitzige Debatte aus - und wehrt sich nun gegen hässliche Kommentare im Internet. © MOHD RASFAN / AFP

10. August, 20.50 Uhr: Bahnradfahrer schwer gestürzt!

Ein schwerer Sturz von Kwesi Browne aus Trinidad und Tobago hat die olympischen Bahnrad-Wettbewerbe am vorletzten Tag überschattet. Der Sprinter kam bei hoher Geschwindigkeit im Keirin-Wettbewerb zu Fall und schlug mit dem Kopf auf das Holzoval auf. Zunächst blieb Browne reglos auf der Bahn liegen, bevor er minutenlang behandelt wurde. Anschließend wurde der 30-Jährige mit einer Trage abtransportiert. Dabei hob er den Arm Richtung Publikum, was mit Applaus quittiert wurde. Browne wurde in seinem Lauf vom Kasachen Andrej Chugaj offenbar ein wenig abgedrängt, wodurch er die Kontrolle verlor.

Kwesi Browne musste auf einer Trage aus aus der Halle gebracht werden. © JOHN MACDOUGALL / AFP

10. August, 20.44 Uhr: Boden-Turnerin Barbosu bekommt Olympia-Bronze

Die Bronzemedaille im Bodenturnen der Frauen bei den Olympischen Spielen in Paris muss neu vergeben werden. Der Internationale Sportgerichtshof (Cas) hat einem Einspruch des rumänischen Turnverbandes stattgegeben. Darin wurde angefochten, dass der Antrag auf eine nachträgliche Veränderung der Note für die US-Amerikanerin Jordan Chiles zu spät eingereicht worden sei. Die Ad hoc-Kammer des Cas schloss sich der Argumentation an und legte fest, dass für Chiles die ursprüngliche Note von 13,666 Punkten wieder gewertete werden muss. Durch diese Entscheidung rückt die Rumänin Ana Barbosu mit 13,700 Punkten auf Rang drei vor. Bei der Boden-Entscheidung am 5. August hatte das US-Team für Chiles Einspruch gegen die Wertung von Chiles eingelegt. Nach Prüfung der Videoaufnahmen entschied die Jury, ein Element anzuerkennen und den Schwierigkeitswert nach oben zu korrigieren.

Ana Barbosu darf sich nun doch über Olympia-Bronze freuen. © LOIC VENANCE / AFP

10. August, 19.43 Uhr: Keine Medaille für deutsches Bahnrad-Duo

Ein Sturz, ein Kampf bis an die Schmerzgrenze und ein geplatzter Traum: Die Bahnrad-Spezialisten Roger Kluge und Theo Reinhardt sind nach einem spektakulären Madison an der ersehnten gemeinsamen Olympiamedaille vorbeigefahren. Das Duo des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR) mühte sich am Samstag im Zweier-Mannschaftsfahren nach einem frühen Rückschlag nach Kräften, verpasste letztlich aber die Krönung seiner langjährigen und erfolgreichen Partnerschaft auf der Bahn. Nach 200 Runden im Velodrome National von Saint-Quentin-en-Yvelines belegten Kluge/Reinhardt mit 22 Punkten den siebten Platz. Gold sicherte sich Portugal (55) vor Italien (47) und Dänemark (41).

Die deutschen Bahnrad-Fahrer gingen im Madison leider leer aus. © JOHN MACDOUGALL / AFP

10. August, 19.35 Uhr: Moderne Fünfkämpfer Dogue und Liebig verpassen Medaillen

Marvin Dogue und Fabian Liebig haben bei den Olympischen Spielen Medaillen im Modernen Fünfkampf verpasst. Dogue kam im Finale auf Platz acht, sein Potsdamer Trainingspartner und Kumpel Liebig landete auf dem zwölften Rang. Am Ende fehlten Dogue 16 Sekunden zum ersten Edelmetall eines männlichen deutschen Fünfkämpfers in der Nachkriegszeit. Statt der Deutschen jubelten auf der spektakulären Anlage vor dem Schloss Versailles der neue Olympiasieger Ahmed Elgendy aus Ägypten, der Japaner Taishu Sato auf dem Silberrang und Giorgio Malan aus Italien als Dritter.

Für Fabian Liebig (l.) hat es in Paris nicht zu Edelmetall gereicht. © Rolf Vennenbernd/dpa

10. August, 19.12 Uhr: US-Fußballerinnen gewinnen zum fünften Mal Olympia-Gold

Die US-Fußballerinnen haben sich die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Paris gesichert. Die Amerikanerinnen setzten sich im Finale gegen Brasilien 1:0 (0:0) durch. Dabei erzielte Mallory Swanson (57. Minute) den entscheidenden Treffer im Prinzenpark, der auch von Hollywood-Star Tom Cruise auf der Tribüne bejubelt wurde. Für die USA ist es bereits der fünfte Olympiasieg seit Aufnahme ins Programm der Sommerspiele im Jahr 1996. Bei den vergangenen Spielen 2021 in Tokio hatte Kanada das Turnier gewonnen. Für die sechsmalige Weltfußballerin Marta endete ihre Länderspielkarriere damit ohne Olympiasieg. Brasiliens 38 Jahre altes Fußball-Idol spielte in Frankreich ein letztes Mal mit, um sich diesen Traum doch noch zu erfüllen. Sie wurde in der zweiten Halbzeit eingewechselt, konnte die Niederlage aber nicht verhindern.

Die US-Frauen jubeln über den Gold-Triumph. © Marcus Brandt/dpa

10. August, 17.45 Uhr: Deutsche Golferin Henseleit holt Silber für Deutschland

Esther Henseleit hat bei den Olympischen Spielen in Paris überraschend Silber und damit als erste deutsche Golferin eine Medaille gewonnen. Dank einer starken Schlussrunde mit sechs Schlägen unter Par schob sich die 25-Jährige auf dem Kurs in Guyancourt im Südwesten von Paris mit insgesamt 280 Schlägen noch auf einen Medaillenrang. Die Hamburgerin war mit fünf Schlägen Rückstand auf Bronze als 13. auf die vierte und letzte Runde gegangen. Die Neuseeländerin Lydia Ko, die 2016 in Rio bereits Silber und 2021 in Tokio Bronze gewann, setzte sich im olympischen Turnier mit 278 Schlägen durch und holte Gold. Bronze sicherte sich die Chinesin Lin Xiyu mit 281 Schlägen. Die Berlinerin Alexandra Försterling belegte mit 292 Schlägen Platz 35.

Esther Henseleit (25) spielt eine fabelhafte Schlussrunde. Am Ende wird das mit der ersten deutschen Golf-Medaille bei Olympischen Spielen belohnt. © Jan Woitas/dpa

10. August, 17.33 Uhr: Friedrich und Hinze im Sprint-Viertelfinale

Die beiden achtmaligen Weltmeisterinnen Lea Sophie Friedrich und Emma Hinze haben bei den olympischen Bahnrad-Wettbewerben das Sprint-Viertelfinale erreicht. Die topgesetzte Friedrich, die am Donnerstag Weltrekord in der 200-Meter-Qualifikation gefahren war, gewann ihren Lauf gegen die Kolumbianerin Martha Bayona Pineda souverän. Hinze hatte gegen die Japanerin Mina Sato etwas mehr Mühe. Durch ihren ersten Platz in der Qualifikation kann Friedrich erst in einem möglichen Finale auf die beiden großen Rivalinnen Emma Finucane aus Großbritannien und Keirin-Olympiasiegerin Ellisse Andrews aus Neuseeland treffen.