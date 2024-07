Olympia 2024 im Liveticker: Deutsche Judoka verpasst Gold

Fortsetzung des Artikels laden

28. Juli, 11.19 Uhr: Deutsche Bogenschützinnen ziehen ins Viertelfinale ein

Die deutschen Bogenschützinnen haben bei den Olympischen Spielen in Paris ihre Medaillenambitionen unterstrichen. Das Weltmeister-Trio Michelle Kroppen (Berlin), Charline Schwarz (Feucht) und Katharina Bauer (Raubling) gewann am Sonntag sein Achtelfinale gegen Großbritannien souverän 6:0 und kämpft am Nachmittag im Viertelfinal-Duell mit Mexiko an der Esplanade des Invalides um die Teilnahme an den Medaillen-Matches. Das deutsche Frauen-Trio hatte bei der Heim-WM 2023 in Berlin Gold gewonnen und peilt auch in Paris das Podest an. Vor drei Jahren hatte sich das deutsche Team in anderer Besetzung Bronze in Tokio gesichert.

Michelle Kroppen (M), Charline Schwarz (r.) und Katharina Bauer haben sich gegen Großbritannien durchgesetzt. © Sina Schuldt/dpa

28. Juli, 10.50 Uhr: Start nach Maß für die deutschen Hockey-Damen

Die "Danas" führen zur ersten Viertelpause gegen Japan mit 1:0. Charlotte Stapenhorst brachte das deutsche Team in der 12. Minute in Führung.

28. Juli, 10.46 Uhr: Anna Janßen verpasst Luftgewehr-Finale

Sportschützin Anna Janßen hat einen Tag nach ihrem knapp verpassten Bronze im Team eine weitere Medaillenchance verfehlt. Die 22-Jährige aus Freising kam am Sonntagmorgen in der Qualifikation mit dem Luftgewehr auf 627,5 Ringe und qualifizierte sich als 19. nicht für das Finale der besten Acht. Die zweite deutsche Starterin Lisa Müller (Weingarten) beendete den Wettkampf mit 626,5 Ringen auf dem 25. Rang.

Für Anna Janßen war am Sonntag bereits in der Luftgewehr-Quali Schluss. © Sina Schuldt/dpa

28. Juli, 10.42 Uhr: Deutsche Hockey-Frauen starten in den Wettkampf

Für die "Danas" - so wird das deutsche Hockey-Team der Frauen genannt - geht es jetzt gegen Japan ans Eingemachte. Bei den letzten Spielen schaffte es die Mannschaft ins Viertelfinale und schied dort gegen den späteren Olympiasieger aus den Niederlanden aus. Ist dieses Jahr in Paris noch mehr drin?

28. Juli, 10.12 Uhr: Deutsche Schützen verpassen Medaille

Die deutschen Sportschützen haben bei den Olympischen Spielen in Paris auch die zweite Medaillenchance ausgelassen. Am Sonntagmorgen verpassten Christian Reitz und Robin Walter mit der Luftpistole das Podest und gingen leer aus. Der vor drei Jahren in Tokio bei den Sportschützen erfolglose Deutsche Schützenbund (DSB) muss weiter auf die erlösende erste Olympia-Medaille seit Rio 2016 warten. Dr gebürtige Sachse Reitz, der mit der Schnellfeuerpistole in Rio 2016 Gold und in Peking 2008 Bronze gewonnen hatte, schoss im Finale 177,6 Ringe und belegte den fünften Platz, der Weltranglistenerste Walter (Reichenbach) wurde mit 158,4 Ringen Sechster. Gold ging an den Chinesen Xie Yu (240,9) vor dem Italiener Federico Nico Maldini (240,0) sowie dessen Landsmann und Europameister Paolo Monna (218,6). "Es lief von Anfang an nicht so rund. Aber mit einem fünften Platz in einem olympischen Finale kann ich zufrieden sein", sagte Reitz im ZDF.

Christian Reitz schoss in Paris nur knapp an einer Medaille vorbei. © Sina Schuldt/dpa

28. Juli, 9.05 Uhr: Rückschlag für deutsche Surferin

Surferin Camilla Kemp (28) hat wie zuvor Tim Elter (20) den direkten Sprung ins Achtelfinale der Wettbewerbe der Olympischen Spiele verpasst. In den beeindruckenden Wellen von Teahupoo vor Tahiti belegte die 28-Jährige in ihrem Heat in der Nacht zu Sonntag Rang drei. Kemp muss nun wie Elter, mit dem sie die deutschen Farben bei den Wellenreitern vertritt, in ihrem zweiten Heat erfolgreich sein, um weiter die Chance auf eine überraschende Medaille zu haben. Kemp trifft am Sonntagabend (19.36 Uhr/Livestreams der ARD und Discovery Plus) auf die Südafrikanerin Sarah Baum und kämpft um den Achtelfinaleinzug.

Camilla Kemp hat den direkten Sprung ins Achtelfinale verpasst. © Jerome BROUILLET / AFP

28. Juli, 8.58 Uhr: Dritter Doping-Fall bei den Olympischen Spielen

Die nigerianische Boxerin Cynthia Temitayo Ogunsemilore wurde als dritte Athletin in Paris positiv auf eine verbotene Substanz getestet. Wie die International Testing Agency (ITA) am Samstagabend mitteilte, konnte Furosemid im Körper der 22-Jährigen nachgewiesen werden. "Die Athletin wurde über den Fall informiert und bis zur Klärung der Angelegenheit im Einklang mit dem Welt-Anti-Doping-Code und den für die Olympischen Spiele Paris 2024 geltenden Anti-Doping-Regeln des IOC vorläufig suspendiert", schrieb die ITA.

28. Juli, 8.50 Uhr: Triathlon-Schwimmtraining muss abgesagt werden!

Die geplanten Olympia-Wettbewerbe in der Pariser Seine stehen weiter auf der Kippe. Wegen schlechter Wasserqualität dürfen die Triathleten vorerst nicht im Fluss schwimmen. Das entschieden die Organisatoren am Sonntagmorgen. Nur das Lauf- und Radtraining auf der olympischen Strecke sollte stattfinden. Die am Samstag durchgeführten Tests hätten nicht die vom Triathlon-Dachverband geforderten Garantien für eine ausreichende Sauberkeit des Wassers geliefert, um das Schwimmen erlauben zu können, hieß es. Grund seien die Regenfälle der vergangenen Tage in Paris. "Paris 2024 und World Triathlon bekräftigen, dass die Gesundheit der Athleten Priorität hat", teilten die Olympia-Macher mit.

28. Juli, 7.34 Uhr: Lukas Märtens muss nach Olympia operiert werden

Die große Party muss bei Lukas Märtens warten. Schon rund 14 Stunden nach seinem größten Karriere-Triumph springt der Olympiasieger in der Arena La Défense erneut ins Wasser. Nach seiner Rückkehr aus Paris geht es dann unters Messer. Das deutsche Schwimm-Ass plagt sich nämlich mit einer anhaltenden Nasennebenhöhlenentzündung herum, die ihn schon in der Vergangenheit zu einer Pause zwang. Nach Olympia soll zeitnah ein OP-Termin gefunden werden, der Eingriff werde ihn anschließend sechs bis sieben Wochen außer Gefecht setzen.

Lukas Märtens sicherte sich in Paris die Goldmedaille. © Sven Hoppe/dpa

28. Juli, 7.11 Uhr: Vatikan-Erzbischof empört über Olympia-Eröffnungsfeier

Auch aus dem Vatikan hat es Kritik an der olympischen Eröffnungsfeier von Paris gegeben. Bei der knapp vierstündigen Show ging es unter anderem um Gleichheit, Brüderlichkeit und Respekt. "Dieses hohe Ideal wurde aber durch eine blasphemische Verhöhnung eines der heiligsten Momente des Christentums getrübt", sagte Kurienerzbischof Vincenzo Paglia. Der Geistliche ist Präsident der Päpstlichen Akademie für das Leben, einer Einrichtung der katholischen Kirche für ethische Fragen. Paglia hatte seine Kritik in einem Interview der Zeitung "Il Giornale" geäußert. Er bezog sich auf eine Szene der Feier, die an Leonardo da Vincis berühmtes Gemälde "Das letzte Abendmahl" erinnert, bei dem Jesus Christus und seine Apostel dargestellt sind. Bei der olympischen Eröffnungszeremonie wurden die Apostel nun allerdings von Dragqueens verkörpert sowie einem Transgender-Model und einem fast nackten Sänger.

Die spektakuläre Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2024 hat nicht überall Anklang gefunden. © MARTIN BERNETTI / AFP

27. Juli, 23.10 Uhr: Erstes Olympia-Gold für Deutschland, viele Überraschungen und einige Enttäuschungen

Am ersten Wettkampftag nach der offiziellen Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele war aus deutscher Sicht alles dabei. Die erste Gold-Medaille eines deutschen Schwimmers seit 1988 überstrahlte an diesem Samstag alles. Der Magdeburger Lukas Märtens schwamm über die 400 Meter Freistil zum Olympiasieg. Seine Ex-Freundin Isabel Gose wurde starke Fünfte über die gleiche Distanz. Für eine Überraschung sorgte auch Tennis-Star Angelique Kerber, die in ihrer ersten Runde Naomi Osaka ausschaltete. Gleich am Morgen hatten die deutschen Volleyballer bei ihrem ersten Auftritt bei Olympia nach zwölf Jahren mit einem nervenaufreibenden 3:2-Erfolg über den Weltranglisten-Zweiten Japan für Furore gesorgt. Auch die Handballer erwischten einen Traumstart, besiegten mit einer starken Leistung erstmals nach acht Jahren die Schweden. Die deutschen Weltmeister im Basketball besiegten souverän Japan zum Auftakt und die Hockey-Männer zerlegten im ersten Spiel Gastgeber Frankreich mit 8:2. Lange Gesichter gab es bei den Turnern. Die Männer verpassten mit der Riege das Mehrkampffinale. Die Medaillen-Hoffnungen im Luftgewehr-Schießen platzten, das Duo Anna Janßen und Maximilian Ulbrich wurde Vierter. Dramatisch war das Aus des deutschen Säbelfechters Matyas Szabo, der sich im Viertelfinale hauchdünn mit 14:15 dem topgesetzten Ägypter Ziad Elsissy geschlagen geben musste. Auch die deutschen Zeitfahrerinnen im Radsport und die Synchon-Springerinnen im Wasserspringen gingen leer aus.