Olympia 2024 im Liveticker: DFB-Frauen führen zum Auftakt gegen Australien!

Fortsetzung des Artikels laden

25. Juli, 7.53 Uhr: Französischer Leichtathlet nutzt große Bühne für modisches Statement

Stars wie Billy Porter (54), David Beckham (49) oder Brad Pitt (60) haben es schon getan - nun ergreift auch ein Leichtathlet die Gunst der Stunde und will ein modisches Statement setzen. Kurz vor dem Start der Olympischen Spiele in Paris hat Sasha Zhoya (22) bekannt gegeben, dass er sich für die Eröffnungszeremonie etwas ganz Besonderes einfallen lassen hat. Mehr dazu hier: "'Wenn Frauen das Recht haben, ...': Olympia-Star wird zur Eröffnung garantiert für Aufsehen sorgen!"

25. Juli, 7.44 Uhr: Australiens Surf-Superstar verletzt sich vor Olympia-Auftakt

Sorge um Australiens Gold-Hoffnung im Surfen: Beim Training kurz vor dem Start der Olympischen Spiele hat sich Jack Robinson (26) in Teahupo'o auf Tahiti eine Schnittwunde an einem Knöchel zugezogen, wie australische Medien berichteten. Auf im Internet verbreiteten Videos war zu sehen, wie der 26-Jährige mit einem Jet-Ski an Land gebracht wurde. Er war zuvor an dem Surfspot in Französisch-Polynesien, der als einer der gefährlichsten der Welt gilt, gestürzt und mit einem der messerscharfen vorgelagerten Riffe kollidiert. Das australische Team gab aber kurz darauf Entwarnung: "Er wurde in das medizinische Zentrum vor Ort gebracht und vom Chefarzt von Surfing Australia, Dr. John Ward, behandelt", zitierte die Zeitung "Sydney Morning Herald" einen Sprecher. Dieser habe gesagt, Robinson sei immer noch auf Wettkampfkurs. Die Surf-Wettkämpfe auf Tahiti beginnen am Sonntag.

Teahupo'o bleibt einer der gefürchtetsten Surf-Spots der Welt: Wenige Tage vor dem Start der olympischen Wettbewerbe verletzt sich Australiens Gold-Hoffnung Jack Robinson (26) bei einem Sturz. © Jerome BROUILLET / AFP

25. Juli, 6.15 Uhr: Wegen Kopftuch nicht zur Eröffnung?

Kurz vor dem Start der Olympischen Spiele in Paris gibt es Streit um die Teilnahme einer französischen Leichtathletin mit Kopftuch an der Eröffnungszeremonie. Sprinterin Sounkamba Sylla (26) schrieb laut übereinstimmenden Medienberichten auf Instagram: "Du bist für die Olympischen Spiele nominiert, die in deinem Land stattfinden, aber du kannst nicht an der Eröffnungsfeier teilnehmen, weil du ein Kopftuch trägst." Das Olympische Komitee Frankreichs teilte auf Anfrage mit, dass bereits eine Lösung gefunden sei: Demnach wird die 26 Jahre alte 400-Meter-Läuferin eine Kappe tragen. Frankreich versteht sich als laizistisches Land, in dem eine strikte Trennung von Staat und Religion herrscht. Etwa in der Schule ist es verboten, ein Kopftuch zu tragen. Diese Vorschrift gilt auch für Beamtinnen. Im Sport gibt es eigentlich kein gesetzliches Verbot. Die Verbände handhaben das unterschiedlich. So ist ein Kopftuch beim Tennis etwa erlaubt, beim Fußball aber nicht. Frankreichs geschäftsführende Sportministerin Amélie Oudéa-Castéra gab jedoch vor: "Die Vertreter in unseren Delegationen und in unseren französischen Teams werden kein Kopftuch tragen."

Sounkamba Sylla (26) erklärt kurz vor der Olympia-Eröffnung in Paris, sie dürfe wegen ihres Kopftuchs nicht an der Feier teilnehmen. Eine Lösung soll aber schon gefunden sein. © Laurent Lairys/Laurent Lairys / DPPI/dpa

24. Juli, 18.34 Uhr: Nummer 1 der Tenniswelt muss Olympia absagen

Bittere Pille für Jannik Sinner (22)! Der Weltranglisten-Erste der Tenniswelt muss seinen Start in Paris krankheitsbedingt absagen. "Nach einer guten Trainingswoche auf Sand begann ich mich unwohl zu fühlen. Ich habe mich ein paar Tage lang ausgeruht, und bei einem Besuch stellte der Arzt eine Mandelentzündung fest und riet mir dringend davon ab, zu spielen", schrieb der Italiener auf Instagram. Es sei eine große Enttäuschung für ihn, die Spiele zu verpassen, denn sie seien eines seiner Hauptziele für die Saison gewesen und er habe sich auf die Ehre gefreut, sein Land bei dieser wichtigen Veranstaltung vertreten zu dürfen. "Viel Glück für alle italienischen Athleten, die ich von zu Hause aus unterstützen werde", schloss der 22-Jährige.

Jannik Sinner (22) wird in Paris nicht auf Medaillenjagd gehen können. © Mosa'ab Elshamy/AP/dpa

24. Juli, 16.44 Uhr: Schwedische Handballerinnen besorgen Matratzen-Ersatz von IKEA

Weil ihnen die Matratzen in den Betten im Olympischen Dorf zu hart waren, haben die schwedischen Handballerinnen kurzerhand Ersatz besorgt - natürlich bei IKEA. Im aus der Heimat bestens bekannten Möbelhaus kauften die Sportlerinnen noch rechtzeitig vor ihrem Auftaktspiel in der deutschen Gruppe A am Donnerstag (21 Uhr) gegen Nachbar Norwegen weichere Unterlagen. Dass die Olympia-Betten wie in Tokio 2021 aus Pappkarton sind, sei nicht das Problem gewesen, sagte Rückraumspielerin Jamina Roberts (34) der Zeitung Expressen: "Das ist völlig okay. Aber die Matratzen sind hart. Die sind fabrikneu, da braucht es seine Zeit, bis sie weicher werden. Aber wir müssen sofort guten Schlaf finden." Deshalb hätten sie Ersatz beschafft. "Man muss lösungsorientiert sein und das tun, was für einen am besten ist", sagte Roberts.

Die deutschen Handballerinnen Jenny Behrend (28, l.) und Katharina Filter (25) kommen mit den Betten in Paris klar, ihre schwedischen Konkurrentinnen weniger. © Michael Kappeler/dpa

24. Juli, 16 Uhr: Olympische Wettbewerbe laufen bereits vor der Eröffnungsfeier!

Obwohl die Eröffnungsfeier erst am Freitag, dem 26. Juli, stattfindet, starten einige Mannschafts-Wettbewerbe schon vorher, damit den Sportler genug Regenerationszeit zwischen den einzelnen Spielen bleibt. Deshalb ertönte am heutigen Mittwoch um 15 Uhr der Anpfiff beim Olympischen Fußballturnier, das damit ganz offiziell den Startschuss der Spiele bildet. Wenig später ging es dann auch im 7er-Rugby los - einer Variante des Rugby, in der mit nur sieben anstatt 15 Spielern jeweils 2x7 Minuten gespielt wird. Damit steht auch das erste Ergebnis bei den diesjährigen Olympischen Spielen schon fest: Australien schlägt Samoa mit 21:14 im 7er-Rugby.

24. Juli, 14.48 Uhr: Krankheits-Rückschlag für Gina Lückenkemper

Die schnellste Frau Deutschlands, Gina Lückenkemper (27), will bei Olympia ihr erstes Einzelfinale erreichen. In der Vorbereitung auf die Spiele musste sie aber einen Rückschlag verkraften - eine Corona-Infektion knockte sie aus. "Es kommt, wie es kommen musste. Mich hat es auf meiner letzten Wettkampfreise dann tatsächlich noch krankheitstechnisch umgeknockt. Ich habe jetzt fast eine Woche nochmal flachgelegen mit Covid. Super ärgerlich, aber that‘s life", erzählte die Sprinterin in ihrer Instagram-Story. Sie habe daraufhin ihr gesamtes Training heruntergefahren und das letzte Staffel-Camp vor den Spielen verpasst, aber es sei die beste Entscheidung für ihren Körper gewesen, sagte Lückenkemper. Sie sei froh, dass sie die Erkrankung so doch relativ schnell in den Griff bekommen hätten. Am morgigen Donnerstag will sie dann nach Paris reisen - dann hoffentlich ohne weitere Rückschläge.

Gina Lückenkemper musste in ihrer Vorbereitung für Olympia einen herben Rückschlag verkraften. © Michael Kappeler/dpa

24. Juli, 13.20 Uhr: Bomben-Verdacht in Paris vor Start des Olympischen Fußballturniers!

Offenbar sorgt eine "verdächtige Tasche" in der französischen Hauptstadt aktuell für Wirbel. Mehr Infos findet Ihr unter: "Kurz vor erstem Olympia-Spiel: Bombenalarm am Pariser Fußballstadion!"

24. Juli, 12.39 Uhr: Die nächsten Winterspiele wurden vergeben

Während die Sommerspiele in Paris vor der Tür stehen, sind hinsichtlich künftiger Winterspiele Entscheidungen gefallen. Die französischen Alpen werden Gastgeber der Winterspiele 2030, vier Jahre später ist wieder Salt Lake City als Ausrichter an der Reihe. Das entschied das Internationale Olympische Komitee bei seiner Generalversammlung. Die Zustimmung für Frankreich erteilte das IOC allerdings unter dem Vorbehalt, dass Regierung und regionale Behörden die bislang noch offenen finanziellen und organisatorischen Garantien gewähren. Erst dann soll der Ausrichtervertrag auch vom IOC unterzeichnet werden. Die Wahl der beiden Bewerber, die jeweils nach Olympia auch die Paralympics ausrichten werden, galt schon vor der 142. IOC-Session als Formsache, es gab bei dem Votum keine Gegenkandidaten.

Die ehemalige US-amerikanische Skirennläuferin Lindsey Vonn (39) warb auf der 142. IOC-Sitzung für die Vergabe der Spiele 2034 an Salt Lake City. © David Goldman/AP/dpa

24. Juli, 10.48 Uhr: Sperre für Dressur-Olympiasiegerin überrascht deutsches Team

Die Sperre der britischen Dressur-Olympiasiegerin Charlotte Dujardin (39) wegen eines tierschutz-relevanten Trainings-Videos überrascht das deutsche Olympia-Team. "Wir haben das zunächst aus den Medien erfahren, kennen das Video nicht", sagte Delegationsleiter Dennis Peiler (45) der Deutschen Presse-Agentur. "Aber solche Nachrichten sind immer schlecht für den Sport." Fälle von Tierquälerei in den USA und in Dänemark beschäftigen die Dressurszene seit einigen Monaten.

Charlotte Dujardin (39) wird nicht an den Olympischen Spielen in Paris teilnehmen. © Mike Egerton/PA Wire/dpa

24. Juli, 9.30 Uhr: Drohnen-Vorfall sorgt für Ärger vor Olympia-Fußballturnier

Neuseeland hat sich wegen eines Drohnen-Vorfalls während des Trainings des Nationalteams der Fußballerinnen beim Internationalen Olympischen Komitee über Kanada beschwert. Bei der Übungseinheit am Montag vor der Auftaktpartie beider Teams im olympischen Turnier am Donnerstag in St. Étienne sei beobachtet und bei der Polizei gemeldet worden, wie eine Drohne über den Platz flog, teilte das Nationale Olympische Komitee Neuseelands mit. Ein nicht akkreditiertes Mitglied des Betreuerstabs sei von den französischen Behörden festgenommen worden, teilte das Kanadische Olympische Komitee mit und zeigte sich "schockiert und enttäuscht" über den Vorfall. "Wir sprechen unsere aufrichtige Entschuldigung an den neuseeländischen Fußball, alle betroffenen Spielerinnen und das Neuseeländische Olympische Komitee aus". Der Vorfall und weitere Schritte sollen mit dem IOC, den Organisatoren und dem Weltverband FIFA besprochen werden.

Das Kanadische Olympische Komitee hat sich für den Drohnen-Vorfall bei Neuseeland entschuldigt. © Nick Iwanyshyn/Canadian Press via ZUMA Press/dpa

24. Juli, 6.13 Uhr: Russe in Paris wegen mutmaßlicher Störaktionen festgenommen

Kurz vor dem Beginn der Olympischen Sommerspielen in Paris ist ein Russe wegen mutmaßlicher Störaktionen von der französischen Polizei festgenommen worden. Der Mann stehe im Verdacht, "destabilisierende Handlungen" während der Großveranstaltung in der französischen Hauptstadt geplant zu haben, teilte die Pariser Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Die Wohnung des Verdächtigen sei durchsucht und der Mann in Untersuchungshaft genommen worden. Es sei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden wegen der "Weitergabe von Informationen an eine ausländische Macht mit dem Ziel, Feindseligkeiten in Frankreich zu schüren". Im Falle einer Verurteilung drohen dem Beschuldigten bis zu 30 Jahre Haft. Einzelheiten zu den mutmaßlichen Plänen des Mannes wurden nicht bekannt. Die Antiterrorismus-Staatsanwaltschaft schaltete sich aber nicht in den Fall ein.