Olympia 2024 im Liveticker: Sensation in Paris! Top-Favorit fliegt früh raus

Das deutsche Frauen-Trio hatte bei der Heim-WM 2023 in Berlin Gold gewonnen und peilt auch in Paris das Podest an. Vor drei Jahren hatte sich das deutsche Team in anderer Besetzung Bronze in Tokio gesichert.

Das Weltmeister-Trio Michelle Kroppen (Berlin), Charline Schwarz (Feucht) und Katharina Bauer (Raubling) gewann am Sonntag sein Achtelfinale gegen Großbritannien souverän 6:0 und kämpft am Nachmittag im Viertelfinal-Duell mit Mexiko an der Esplanade des Invalides um die Teilnahme an den Medaillen-Matches.

Die deutschen Bogenschützinnen haben bei den Olympischen Spielen in Paris ihre Medaillenambitionen unterstrichen.

Charlotte Stapenhorst brachte das deutsche Team in der 12. Minute in Führung.

Die 22-Jährige aus Freising kam am Sonntagmorgen in der Qualifikation mit dem Luftgewehr auf 627,5 Ringe und qualifizierte sich als 19. nicht für das Finale der besten Acht. Die zweite deutsche Starterin Lisa Müller (Weingarten) beendete den Wettkampf mit 626,5 Ringen auf dem 25. Rang.

Bei den letzten Spielen schaffte es die Mannschaft ins Viertelfinale und schied dort gegen den späteren Olympiasieger aus den Niederlanden aus. Ist dieses Jahr in Paris noch mehr drin?

Für die "Danas" - so wird das deutsche Hockey-Team der Frauen genannt - geht es jetzt gegen Japan ans Eingemachte.

Die deutschen Sportschützen haben bei den Olympischen Spielen in Paris auch die zweite Medaillenchance ausgelassen. Am Sonntagmorgen verpassten Christian Reitz und Robin Walter mit der Luftpistole das Podest und gingen leer aus.

Der vor drei Jahren in Tokio bei den Sportschützen erfolglose Deutsche Schützenbund (DSB) muss weiter auf die erlösende erste Olympia-Medaille seit Rio 2016 warten.

Dr gebürtige Sachse Reitz, der mit der Schnellfeuerpistole in Rio 2016 Gold und in Peking 2008 Bronze gewonnen hatte, schoss im Finale 177,6 Ringe und belegte den fünften Platz, der Weltranglistenerste Walter (Reichenbach) wurde mit 158,4 Ringen Sechster. Gold ging an den Chinesen Xie Yu (240,9) vor dem Italiener Federico Nico Maldini (240,0) sowie dessen Landsmann und Europameister Paolo Monna (218,6).

"Es lief von Anfang an nicht so rund. Aber mit einem fünften Platz in einem olympischen Finale kann ich zufrieden sein", sagte Reitz im ZDF.