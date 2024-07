Olympia 2024 im Liveticker: Wildwasser-Krimi! Slalom-Kanute schrammt knapp an Medaille vorbei

Für die 24-Jährige soll Felicitas Rauch in den 18er-Kader und in die Startelf aufrücken. Die formale Bestätigung für den Tausch durch die FIFA fehlte nach DFB-Angaben zunächst noch.

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft muss einen Ausfall für das zweite Olympia-Gruppenspiel gegen Rekordsieger USA hinnehmen. Linksverteidigerin Sarai Linder vom VfL Wolfsburg wird den DFB-Frauen am Sonntagabend (21 Uhr/ZDF und Eurosport) in Marseille erkältet fehlen.

Schon am Sonntag (17 Uhr) steht für Deutschland das nächste Duell mit Spanien an. Weitere Gegner im Kampf um das Viertelfinale sind in der Gruppe A Südafrika, Europameister Niederlande und Großbritannien.

Die deutschen Hockey-Weltmeister haben mit einem Offensivfeuerwerk ihre olympische Medaillenjagd eindrucksvoll eröffnet. Die Mannschaft von Bundestrainer Andre Henning setzte sich in Paris zum Auftakt gegen Gastgeber Frankreich mit 8:2 (5:1) durch und ließ mit einer starken Leistung keinerlei Zweifel an ihrer Gold-Ambition.

"Das ist so okay. Wobei ich mir von der Leistung, die ich gefahren bin, etwas mehr erhofft habe. Wenn mein Powermeter stimmt, waren das die besten Wattwerte meiner Karriere", sagte Schachmann. Zugleich kritisierte der 30-Jährige, dass trotz des anhaltenden Regens die Strecke nicht vorab besichtigt werden durfte. Vom Weltverband hatte es diese Anweisung laut Schachmann unter Androhung eines Startverbots bei Verstoß gegeben.

Erstmals gab er auch eine Diagnose seiner Verletzung bekannt, die er bei der Olympia-Qualifikation in Rüsselsheim erlitten hatte. "Ich habe mir genau vor fünf Wochen ein Muskelbündel im Bizeps gerissen und einen weiteren Muskel noch in Mitleidenschaft gezogen", berichtete der Olympia-Zweite von Tokio.

Für das Finale am Montag muss die deutsche Mannschaft unter die besten Acht kommen. Dauser, der durch eine vor fünf Wochen erlittene Oberarmverletzung gehandicapt war, turnte nur am Boden und am Barren. Dabei glänzte der 31-Jährige an seinem Spezialgerät mit 15,166 Punkten und hat als Fünfter im Zwischenklassement beste Aussichten, das Einzelfinale zu erreichen.

Die deutschen Turner müssen bei den Olympischen Spielen in Paris um das Team-Finale bangen. Die Riege von Bundestrainer Valeri Belenki kam in der Qualifikation auf 245,395 Punkte. Damit belegten Lukas Dauser , Andreas Toba, Nils Dunkel, Pascal Brendel und Timo Eder nach der ersten von drei Ausscheidungen den vierten Platz, rutschten aber nach zwei Durchgängen auf den achten Rang ab.

Dang Qiu startet am späten Sonntagabend in den Einzelwettbewerb, wo der Europameister auf den den Portugiesen Tiago Apolonia trifft. Mittelham bestreitet ihr erstes Einzel-Match am Montag gegen Minhyung Lee aus Australien.

Nach nur einem Spiel ist der Traum von einer Medaille schon wieder vorbei: Das deutsche Tischtennis-Duo Nina Mittelham und Dang Qiu ist im olympischen Mixed-Wettbewerb im Achtelfinale ausgeschieden. Mittelham und Qiu verloren am Samstagnachmittag gegen das an Position drei gesetzte koreanischen Mixed Yubin Shin und Jonghoon Lim klar mit 0:4.

Dem Deutschen Fechter-Bund (DFeB) drohen damit die dritten Spiele ohne Medaille in Serie. Schon 2016 in Rio de Janeiro und 2021 in Tokio war der einst so erfolgsverwöhnte Verband leer ausgegangen. Neben Szabo ist in Paris nur noch Anne Sauer dabei - es ist das kleinste Olympia-Aufgebot des DFeB seit 68 Jahren. Die Düsseldorfer Florettfechterin tritt am Sonntag gegen Malak Hamza aus Ägypten an.

Säbelfechter Matyas Szabo hat die erhoffte Medaille bei den Olympischen Spielen in Paris verpasst. Der 32-Jährige verlor sein Viertelfinale gegen den topgesetzten Ägypter Ziad Elsissy vor der eindrucksvollen Kulisse im Grand Palais dramatisch mit 14:15. Zuvor hatte er sich souverän gegen Yousef Alshamlan aus Kuwait (15:6) und in einem Krimi gegen den Franzosen Sebastien Patrice (15:13) durchgesetzt.

Angeführt von Fahnenträger Dennis Schröder haben die deutschen Basketballer ihre Medaillen-Mission bei den Olympischen Spielen mit einem Sieg begonnen. Gegen Japan setzte sich der Weltmeister in Lille mit 97:77 (52:44) durch.

Beste Werfer im Team von Erfolgscoach Gordon Herbert waren Franz Wagner (22 Punkte) und Daniel Theis (18). Am Dienstag (21 Uhr) trifft Deutschland im zweiten Vorrundenspiel auf Brasilien. Weiterer Gruppengegner ist Gastgeber Frankreich mit Wunderkind Victor Wembanyama.

Wegen ihrer Teilnahme an der Eröffnungsfeier in Paris waren Schröder und Co. erst spät in der Nacht wieder in Lille angekommen. Doch die Strapazen hatte das deutsche Team gerne auf sich genommen. "Das war Wahnsinn. So ein Gefühl, mit so vielen Augen auf dich gerichtet", sagte Fahnenträger Schröder nach der Zeremonie auf der Seine. "Das war es auf jeden Fall wert", fügte der NBA-Profi hinzu, doch nun sei "Go-Time".

An seinen Ambitionen hatte der Weltmeister schon vor Beginn der Sommerspiele keine Zweifel gelassen. "Keiner geht in das Turnier und sagt, er will Fünfter werden", hatte Schröder nach dem Abschlusstraining in Lille gesagt. "Jeder will Gold gewinnen. Auch wir."

Mit dem Sieg gegen Japan ist der erste Schritt gelungen. Eine Steigerung gegen die Topgegner wie das US-Dream-Team oder Serbien um NBA-Star Nikola Jokic wird aber nötig sein.