"Größere Schande gibt es gar nicht": Riesiger Zoff nach Final-Pleite unserer Hockey-Herren!

Paris (Frankreich) - Die deutsche Hockey-Nationalmannschaft hat ihr Olympia-Finale gegen die Niederlande im Penalty-Schießen verloren - so weit, so dramatisch. Danach rückte das Ergebnis allerdings völlig in den Hintergrund, weil ein Oranje-Spieler die Beherrschung verlor und sich als schlechter Gewinner präsentierte.