Vater von Olympiasiegerin festgenommen! Sexueller Übergriff beim Kampf seiner Tochter?

Paris - Glück und Leid liegen bei Barbara Matic (29) dieser Tage nah beieinander. Am Mittwoch feierte die kroatische Judoka noch ihren grandiosen Gold-Triumph bei den Olympischen Spielen , doch kurz darauf wurde ihr Vater in Paris festgenommen. Er soll eine ehrenamtliche Helferin sexuell belästigt haben.

Ein unschöner Zwischenfall überschattet den Olympiasieg der kroatischen Judoka Barbara Matic (29). © Jack Guez/ AFP

Wie der französische Nachrichtensender BFM TV berichtet, habe der Papa der Olympiasiegerin vom deutschen Judo-Verein JSV Speyer eine 24-jährige Platzanweiserin in der Arena Champ-de-Mars nach dem Viertelfinalsieg seiner Tochter gewaltsam und gegen ihren Willen geküsst.

Demnach soll die Frau schockiert vom Verhalten des Zuschauers gewesen sein, sich sofort gewehrt und anschließend bei der Polizei Anzeige erstattet haben.

Der Vater von Matic sei daraufhin am gestrigen Donnerstag in den Räumlichkeiten der Polizeistation im 7. Arrondissement in Paris zu einer Anhörung vorgeladen und schließlich in Gewahrsam genommen worden.

Laut Le Parisien konnte die Geschichte des Opfers zudem von einer Zeugin bestätigt werden. Demzufolge habe der Mann die Mitarbeiterin im Freudentaumel gepackt, ehe er sich über eine Treppe aus dem Staub gemacht habe. Die Frau sei "fassungslos und blass" gewesen.

Laut den Berichten leitete die Pariser Staatsanwaltschaft inzwischen auch offizielle Ermittlungen ein.