"Olympisches Gefühl": ARD und ZDF verbuchen "Finals 2023" als vollen Erfolg!

Gina Lückenkemper (26) gewann bei den Leichtathletik-Meisterschaften sowohl im 100-Meter-Sprint, als auch im Staffellauf. © Sven Hoppe/dpa

Im Rahmen der 25-stündigen Live-Übertragung der Öffentlich Rechtlichen sei es gelungen, den Zuschauern ein Jahr vor den Olympischen Spielen in Paris schon hierzulande ein "olympisches Gefühl" zu vermitteln, erklärte ZDF-Sportchef Yorck Polus (52) in einer Pressemitteilung am Montag.

Der ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky (61) freue sich bereits auf die nächsten "Finals 2025" in Dresden, wenn wieder eine Vielzahl "attraktiver, abwechslungsreicher und faszinierender Sportarten" eine große Bühne geboten werde.

Insgesamt 18 unterschiedliche Sportarten konnten zwischen Donnerstag und Sonntag bei ARD und ZDF verfolgt werden.

Mit einem Zuschauerschnitt von 1,09 Millionen lag der Marktanteil über die gesamte Sendedauer hinweg laut ZDF bei 10,9 Prozent.

Die Wettkämpfe der Leichtathletik zogen mit durchschnittlich 1,71 Millionen Zuschauern die meisten Personen in ihren Bann.