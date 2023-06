Das sind die Favoriten der Tour de France: Ein Deutscher in Lauerstellung

Bilbao (Spanien) - Die 106. Tour de France beginnt am Samstag im spanischen Bilbao. Am Donnerstag wurden im radsportverrückten Baskenland bereits die Fahrer vorgestellt. Hier sind die Favoriten auf den Tour-Sieg.

Das niederländische Team Jumbo-Visma hatte bei der Tour de France des vergangenen Jahres eindrucksvoll beweisen können, dass Radsport ein Teamsport ist und dank einer cleveren Taktik und starken Fahrern wie Wout van Aert (28, Belgien) den Dominator der vergangenen Jahre, Tadej Pogačar (24, Slowenien), eindrucksvoll in die Schranken weißen.

Es ist ein großer Unterschied, ob man an einem Tag mal gegeneinander fährt oder drei Wochen.

Bei einem Aufeinandertreffen der beiden in der aktuellen Saison sah Pogačar besser aus. Aber das hat nichts zu sagen!

Die "BORA-Power" aus Jai Hindley (27, r.) und Emanuel Buchmann (30) war im vergangenen Jahr in Italien sehr erfolgreich. Hindley gewann den Giro, Buchmann wurde Siebenter. (Archivbild) © Luca Bettini / AFP

Experten sind sich einig: alle anderen Klassement-Fahrer streiten sich "nur" um den dritten Platz auf dem Podium, solange sich Vingegaard und Pogačar nicht verletzen oder stürzen.

Einer von ihnen ist Jai Hindley (27, Australien).

Der Top-Mann vom einzigen deutschen WorldTour-Team BORA-hansgrohe darf es nach seinem Sieg beim Giro d'Italia im vergangenen Jahr nun beim berühmtesten Radrennen der Welt mit den ganz Großen der Branche aufnehmen.

Unterstützung bekommt der Australier von einem der nur sieben Deutschen im Starterfeld! BORA-Star Emanuel Buchmann wurde selbst mal Vierter bei der Tour und wird Hindley in den Bergen helfen.

Aber die Tour ist lang. Wer weiß was passiert.

Buchmann wäre nicht der erste Helfer der Tour-Geschichte, der am Ende in den Top Ten landet. Form hat der Bergfahrer: Der Ravensburger wurde am vergangenen Wochenende mit einem 70-Kilometer-Solo deutscher Meister.