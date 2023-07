Tour de France im Liveticker: Buchmann und Hindley machen ernst

Auf dem Gipfel des Col de Soudet war es sehr neblig. © Thomas SAMSON / AFP

Vor der fünften, 162,7 Kilometer langen Etappe am Mittwoch sieht es im Gesamt-Klassement wie folgt aus.

Führender ist immer noch Adam Yates (30), knapp dahinter folgen Tadej Pogacar (24, beide UAE Team Emirates) und der Zwillingsbruder des Gesamtführenden, Simon Yates (30, Jayco AlUla).

Innerhalb von weniger als einer Minute dahinter versammeln sich alle weiteren Tour-Favoriten, wie Jonas Vingegaard (26, Jumbo-Visma), (33, Bahrain Victorious), David Gaudu (26, Groupama-FDJ) und Jai Hindley (27, BORA-hansgrohe).

Auch Hindleys Edelhelfer, der Ravensburger Emanuel Buchmann (30), hat nur 43 Sekunden Rückstand auf das gelbe Trikot. Er ist damit auch der beste Deutsche.

Das grüne Trikot trägt der Top-Sprinter und zweifache Etappen-Sieger Jasper Philipsen. Das weiße Trikot mit den roten Punkten, das Berg-Trikot, trägt der US-Amerikaner Neilson Powless (26, EF Education-EasyPost).

Am Mittwoch steht das erste Mal ein Anstieg der höchsten Kategorie an, was einiges im Gesamtklassement und in der Bergwertung verändern könnte.