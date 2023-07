Tour de France im Liveticker: Sprintet heute ein Deutscher um den Sieg?

Amorebieta-Echano (Spanien) - Die dritte Etappe steht an. Die Tour de France verlässt auf dem 187,4 Kilometer langen Kurs erstmals Spanien und wird im französischen Bayonne an der Atlantikküste ankommen.

Das gelbe Trikot trägt der Brite Adam Yates (30), der die erste Etappe am vergangenen Samstag sensationell vor seinem Zwillingsbruder Simon Yates (30) gewinnen konnte.

Alle Favoriten der Tour sind nah beieinander. Auch Jai Hindley (27) mit seinem deutschen Teamkollegen und Helfer Emanuel Buchmann (30, beide BORA-hansgrohe) sind in Schlagdistanz.

Phil Bauhaus (28) ist einer der sieben Deutschen bei der Tour. (Archivbild) © Luca Bettini / AFP

Der Ausgang der dritten Etappe ist schwer einzuschätzen. Da die letzten 80 Kilometer vergleichsweise flach sind, könnte man von einem Massensprint ausgehen.

Es bleibt aber abzuwarten, ob die Sprinter überhaupt über die Anstiege zuvor kommen. Vielleicht haben Teams ohne Sprinter eigene Interessen und werden das Tempo hochhalten, damit die Sprinter abfallen.

Am gestrigen Sonntag verlor zudem Wout van Aert ganz knapp die zweite Etappe gegen Victor Lafay. Wout van Aert ist beispielsweise so ein Fahrer, der gut über die Berge kommt und trotzdem ein sehr starker Sprinter ist. Er gilt damit am Montag automatisch als Favorit.

Es gibt aber auch einen deutschen Top-Sprinter. Phil Bauhaus vom Team Bahrain Victorious gehört zwar nicht zur absoluten Weltspitze, aber weiß, wie man Rennen gewinnen kann. Die Mannschaft will für den kürzlich tödlich verunglückten Gino Mäder fahren und eine gewonnene Etappe natürlich dem Schweizer widmen.

Hoffentlich bleibt es sturzfrei. Auf der zweiten Etappe am Sonntag verteilten Idioten Reißzwecken auf der Strecke. Zum Glück kam es "nur" zu Reifenplatzer und Platten, aber keinen schlimmen Stürzen. Es ist unfassbar, auf welche Gedanken Menschen kommen können.