Tour de France im Liveticker: Ein Sprint-Royal für Mark Cavendish?

Dax (Frankreich) - Die vierte Etappe der Tour de France steht an. Die Radprofis erwartet 181,8 flache Kilometer von Dax nach Nogaro. Das wird ein Fest der Sprinter!

Im Gesamtklassement wird sich daher am Dienstag nichts verändern, solange niemand stürzt.

Top-Favorit ist aber Jasper Philipsen (25, Alpecin-Deceuninck), der die erste Sprint-Etappe der Tour am Montag für sich entschied.

Aber einige werden etwas dagegen haben. Phil Bauhaus (28, Bahrain Victorious) etwa, der am Montag knapp Zweiter wurde. Aber auch Wout van Aert (28, Jumbo-Visma), der bereits zweimal knapp am Sieg vorbeischrammte.

Am Ende der Flachetappe wartet auf das Fahrerfeld eine Rennstrecke mit einer 800 Meter langen, sehr breite Zielgeraden, die kerzengerade ist und leicht bergauf geht.

Die vierte Etappe am Dienstag wird wieder eine flachere. Es erwartet die Fahrer nur eine Bergwertung der geringsten Kategorie.

Aber auch andere Favoriten, wie Jai Hindley (BORA-hansgrohe), Mikel Landa (Bahrain - Victorious) und David Gaudu (Groupama - FDJ), sind mit 22 Sekunden Rückstand in Schlagdistanz.

Der Etappen-Zweite der zweiten Etappe am Sonntag, Wout van Aert, wurde zuvor in einer Rechtskurve von Philipsen geschnitten und musste rausnehmen.

Im hektischen Finale behielt Bauhaus den Überblick und war am richtigen Hinterrad. Aber an Jasper Philipsen kam er nicht mehr vorbei.

Phil Bauhaus (28) ist einer der sieben Deutschen bei der Tour. (Archivbild) © Luca Bettini / AFP

Der Ausgang der dritten Etappe ist schwer einzuschätzen. Da die letzten 80 Kilometer vergleichsweise flach sind, könnte man von einem Massensprint ausgehen.

Es bleibt aber abzuwarten, ob die Sprinter überhaupt über die Anstiege zuvor kommen. Vielleicht haben Teams ohne Sprinter eigene Interessen und werden das Tempo hochhalten, damit die Sprinter abfallen.

Am gestrigen Sonntag verlor zudem Wout van Aert ganz knapp die zweite Etappe gegen Victor Lafay. Wout van Aert ist beispielsweise so ein Fahrer, der gut über die Berge kommt und trotzdem ein sehr starker Sprinter ist. Er gilt damit am Montag automatisch als Favorit.

Es gibt aber auch einen deutschen Top-Sprinter. Phil Bauhaus vom Team Bahrain Victorious gehört zwar nicht zur absoluten Weltspitze, aber weiß, wie man Rennen gewinnen kann. Die Mannschaft will für den kürzlich tödlich verunglückten Gino Mäder fahren und eine gewonnene Etappe natürlich dem Schweizer widmen.

Hoffentlich bleibt es sturzfrei. Auf der zweiten Etappe am Sonntag verteilten Idioten Reißzwecken auf der Strecke. Zum Glück kam es "nur" zu Reifenplatzer und Platten, aber keinen schlimmen Stürzen. Es ist unfassbar, auf welche Gedanken Menschen kommen können.