Tour de France im Liveticker: Jai Hindley von BORA-hansgrohe in gelb!

Konkret geht es um einen TV-Beitrag der Sportschau, in dem unter anderem über Razzien beim Team Bahrain Victorious bei der Tour de France 2022 und 2021 berichtet wurde.

In der Doku wurde auch Phil Bauhaus direkt gefragt, ob er im Team mit Doping in Kontakt gekommen sei, was der 28-Jährige verneinte. Darauf reagierte das Team, welches viele Verbindungen nach Slowenien hat, in dem viele Dopingvergehen koordiniert wurden, mit der Mediensperre gegenüber der ARD.

"Ich erinnere mich gut an düstere Zeiten der Tour, als gut bezahlte Radprofis ähnlich reagierten, wenn Journalisten einfach nur ihren Job machten", schrieb Hajo Seppelt auf Twitter.