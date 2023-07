Tour de France im Liveticker: Bauhaus sprintet wieder auf das Podium

Die vierte Etappe der Tour de France endete im Massensprint. Jasper Philipsen gewann vor Caleb Ewan und Phil Bauhaus.

Von Alexander Angierski

Nogaro (Frankreich) - Der "Sprint-Royal" auf der Rennstrecke in Nogaro wurde hart gefahren. Es kam zu zahlreichen Stürzen. Am Ende behielt wieder Jasper Philipsen (25, Alpecin–Deceuninck) die Nerven und gewinnt die zweite Etappe in Folge! Phil Bauhaus (28, Bahrain Victorious) wurde starker Dritter!

Es war sehr eng, aber doch eindeutig. Jasper Philipsen (25, l.) gewinnt vor Caleb Ewan (28) die Sprint-Etappe. Phil Bauhaus (28, weißes Trikot) wird Dritter. © Anne-Christine POUJOULAT / AFP Im Gesamtklassement hat sich am Dienstag nichts verändert. Der Gesamtführende ist Adam Yates (30, UAE Team Emirates). Sechs Sekunden dahinter folgt Top-Favorit Tadej Pogacar (24, UAE Team Emirates) und der Zwillingsbruder des Führenden, Simon Yates (30, Jayco AlUla). Titelverteidiger Jonas Vingegaard (26, Jumbo-Visma) hat überschaubare 17 Sekunden Rückstand auf das gelbe Trikot. Bester Deutscher ist Emanuel Buchmann (30, BORA-hansgrohe), der 43 Sekunden Rückstand hat. Tennis Wimbledon: Zverev muss warten! Auch Matches von Maria und Niemeier verlegt Bester Deutscher ist Emanuel Buchmann (30, BORA-hansgrohe), der 43 Sekunden Rückstand hat. Aber der Ravensburger ist eigentlich “nur” Helfer für Teamkollege Jai Hindley (27), der mit 22 Sekunden Rückstand sich im Kreis der Top-Favoriten wie Mikel Landa (33, Bahrain Victorious) und David Gaudu (26, Groupama-FDJ) aufhält.

4. Juli, 18.01 Uhr: Brutales Sprint-Finale! Stürze und ein glücklicher Belgier nach der vierten Etappe

Am Ende der vierten Etappe kam es nach 181 Kilometern auf der Rennstrecke in Nogaro beim High-Speed-Finale zu zahlreiche Stürzen. Aber alle Fahrer waren bereits innerhalb der letzten drei Kilometern, weshalb alle zeitgleich gewertet werden. Wieder richtig stark: Phil Bauhaus! Der Bocholter konnte seine starke Leistung vom Montag bestätigen und sprintete wieder auf einen Podestplatz. Aber an den Belgier Jasper Philipsen kommt im Moment keiner vorbei. Auch nicht der zweite der vierten Etappe der Tour de France, Caleb Ewan.

4. Juli, 16.37 Uhr: 60 Kilometer sind noch zu fahren

Die beiden Ausreißer Benoît Cosnefroy (27, l.) und Anthony Delaplace (33). © Marco BERTORELLO / AFP Bis zur Sprintwertung nach 90 Kilometern blieb das Feld geschlossen zusammen. Den Zwischensprint gewann Jasper Philipsen, der auch einer der Top-Favoriten für den Sieg ist. Nach dem Zwischensprint haben sich aber zwei Ausreißer davon gemacht. Die beiden Franzosen Anthony Delaplace und Benoît Cosnefroy haben gut eine Minute Vorsprung. Aber mehr als ihre Sponsoren den Fernsehkameras zu präsentieren, ist wohl nicht drin. Die Sprinter-Teams werden die Beiden rechtzeitig für den "Sprint-Royal" nach 181,8 Kilometern auf der Auto-Rennstrecke in Nogaro einholen.

4. Juli, 14.01 Uhr: Wegen Doping-Doku: Das Team Bahrain Victorious gibt der ARD keine Interviews

Bereits im "Tourfunk-Podcast" der ARD wurde am Montag beiläufig erwähnt, dass man vom deutschen Sprint-Star Phil Bauhaus (28) nach seinem zweiten Platz kein Interview bekommen habe, weil sein Team Bahrain Victorious der ARD keine Interviews mehr geben wolle.

Das bestätigte nun auch ARD-Journalist Hajo Seppelt (60) auf Twitter, dessen Recherchen in der Vergangenheit maßgeblich zur Aufdeckung von Dopingsvergehen und -vertuschung führten.

Konkret geht es um einen TV-Beitrag der Sportschau, in dem unter anderem über Razzien beim Team Bahrain Victorious bei der Tour de France 2022 und 2021 berichtet wurde. In der Doku wurde auch Phil Bauhaus direkt gefragt, ob er im Team mit Doping in Kontakt gekommen sei, was der 28-Jährige verneinte. Darauf reagierte das Team, welches viele Verbindungen nach Slowenien hat, in dem viele Dopingvergehen koordiniert wurden, mit der Mediensperre gegenüber der ARD. "Ich erinnere mich gut an düstere Zeiten der Tour, als gut bezahlte Radprofis ähnlich reagierten, wenn Journalisten einfach nur ihren Job machten", schrieb Hajo Seppelt auf Twitter.

4. Juli, 12.15 Uhr: Ein Sprint-Royal für Cavendish?

Mark Cavendish (38) könnte sich den Rekord schnappen. (Archivbild) © ALBERTO PIZZOLI / AFP Am Ende der Flachetappe wartet auf das Fahrerfeld eine Rennstrecke mit einer 800 Meter langen, sehr breite Zielgeraden, die kerzengerade ist und leicht bergauf geht. Die perfekten Bedingungen für einen sogenannten "Sprint-Royal". Die besten Sprinter der Welt werden gegeneinander antreten. Jeder wird reinhalten. Alle Teams ihre Sprinter unterstütze Zum Beispiel Mark Cavendish (38). Dem Briten fehlt noch ein Etappensieg, um den Rekord der meisten Etappensiege nicht mehr mit der Legende Eddy Merckx (78) teilen zu müssen. Aber einige werden etwas dagegen haben. Phil Bauhaus (28, Bahrain Victorious) etwa, der am Montag knapp Zweiter wurde. Aber auch Wout van Aert (28, Jumbo-Visma), der bereits zweimal knapp am Sieg vorbeischrammte. Top-Favorit ist aber Jasper Philipsen (25, Alpecin-Deceuninck), der die erste Sprint-Etappe der Tour am Montag für sich entschied.



Für Ausreißer wird das hoffnungsloser Kampf. Die Sprinter-Teams werden sie rechtzeitig einholen. © Grafik: dpa, Redaktion: dpa

3. Juli, 18.43 Uhr: So sieht das Gesamtklassement aus

Da es sich um eine typische Sprintetappe handelte, hat sich durch die dritte Etappe der diesjährigen Tour im Gesamtklassement nichts geändert. Der Gesamtführende ist immer noch Adam Yates (UAE). Sechs Sekunden dahinter folgt Top-Favorit Tadej Pogacar (UAE) und der Zwillingsbruder des Führenden, Simon Yates (Jayco AlUla). Titelverteidiger Jonas Vingegaard hat überschaubare 17 Sekunden Rückstand auf das gelbe Trikot. Aber auch andere Favoriten, wie Jai Hindley (BORA-hansgrohe), Mikel Landa (Bahrain - Victorious) und David Gaudu (Groupama - FDJ), sind mit 22 Sekunden Rückstand in Schlagdistanz. Bester Deutscher ist weiterhin Emanuel Buchmann (BORA-hansgrohe), der 43 Sekunden Rückstand hat. Die vierte Etappe am Dienstag wird wieder eine flachere. Es erwartet die Fahrer nur eine Bergwertung der geringsten Kategorie. Da ist es sehr unwahrscheinlich, dass die Sprinter den Anschluss verlieren, weshalb ein Massensprint um den Sieg nach 181,8 Kilometer von Dax nach Nogaro wahrscheinlich ist. Bauhaus wird wieder sein Glück versuchen, aber Wout van Aert hat auch noch eine Rechnung offen.

3. Juli, 18.15 Uhr: Phil Bauhaus verpasst den Sieg knapp!

Jasper Philipsen (25, l.) gewann knapp vor Phil Bauhaus (28, r.). Wout van Aert (28, M.) wurde geschnitten und hat rausgenommen. © Anne-Christine POUJOULAT / AFP Im hektischen Finale behielt Bauhaus den Überblick und war am richtigen Hinterrad. Aber an Jasper Philipsen kam er nicht mehr vorbei. Der Etappen-Zweite der zweiten Etappe am Sonntag, Wout van Aert, wurde zuvor in einer Rechtskurve von Philipsen geschnitten und musste rausnehmen.

3. Juli, 11.04 Uhr: Sprintet am Montag ein Deutscher um den Sieg?

Phil Bauhaus (28) ist einer der sieben Deutschen bei der Tour. (Archivbild) © Luca Bettini / AFP Der Ausgang der dritten Etappe ist schwer einzuschätzen. Da die letzten 80 Kilometer vergleichsweise flach sind, könnte man von einem Massensprint ausgehen. Es bleibt aber abzuwarten, ob die Sprinter überhaupt über die Anstiege zuvor kommen. Vielleicht haben Teams ohne Sprinter eigene Interessen und werden das Tempo hochhalten, damit die Sprinter abfallen. Am gestrigen Sonntag verlor zudem Wout van Aert ganz knapp die zweite Etappe gegen Victor Lafay. Wout van Aert ist beispielsweise so ein Fahrer, der gut über die Berge kommt und trotzdem ein sehr starker Sprinter ist. Er gilt damit am Montag automatisch als Favorit. Es gibt aber auch einen deutschen Top-Sprinter. Phil Bauhaus vom Team Bahrain Victorious gehört zwar nicht zur absoluten Weltspitze, aber weiß, wie man Rennen gewinnen kann. Die Mannschaft will für den kürzlich tödlich verunglückten Gino Mäder fahren und eine gewonnene Etappe natürlich dem Schweizer widmen. Hoffentlich bleibt es sturzfrei. Auf der zweiten Etappe am Sonntag verteilten Idioten Reißzwecken auf der Strecke. Zum Glück kam es "nur" zu Reifenplatzer und Platten, aber keinen schlimmen Stürzen. Es ist unfassbar, auf welche Gedanken Menschen kommen können.

Kleinere Ansteige erwartet die Fahrer vor allen in der ersten Hälfte der Etappe. © Grafik: dpa, Redaktion: dpa

2. Juli, 17.31 Uhr: Ein Underdog gewinnt die zweite Etappe

Was für ein Finale! Nicht der Superstar Wout van Aert hat gewonnen, wie wohl alle dachten. Der Belgier sprintete zwar am schnellsten, aber einen Kilometer vor Schluss attackierte Victor Lafay, der seinen Vorsprung knapp ins Ziel verteidigen konnte! Das ist toll für die Franzosen, die damit bereits am zweiten Tag dieser Tour einen französischen Etappensieg feiern können.

2. Juli, 17.09 Uhr: Alle Favoriten wieder zusammen

Alle Favoriten sind wieder zusammen. Sie fahren nun gemeinsam die letzten zehn Kilometer ins Ziel, wo es dann einen Sprint geben wird. Top-Favorit ist da mit Sicherheit der Niederländer Wout van Aert. Auch Emanuel Buchmann konnte sich mit seinem Team-Kollegen Jai Hindley vorne festsetzen. Sieben Kilometer sind noch zu fahren.

2. Juli, 17.02 Uhr: Pogacar und Vingegaard alleine vorn

Pogacar und Vingegaard sprinteten am Gipfel um Bonussekunden. Pogacar gewann. Beide fahren nun weiter in der Abfahrt, aber Vingegaard hilft nicht. Er will wohl auf den etwa 20 Sekunden hinter ihm liegenden Teamkollegen Wout van Aert warten, der den Sprint im Finale gegen Pogacar gewinnen könnte.