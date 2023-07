WM-Traum geplatzt! Saisonaus für deutsche Gold-Hoffnung Mihambo

Oftersheim - Das deutsche Leichtathletik-Team muss bei den Weltmeisterschaften in Budapest ohne Gold-Hoffnung Malaika Mihambo (29) auskommen. Aufgrund ihrer bei den deutschen Meisterschaften in Kassel erlittenen Verletzung sagte die Weitsprung-Olympiasiegerin am Dienstag ihren Start bei den Titelkämpfen in Ungarn ab.