Sarah True feiert Ironman-Sieg in Frankfurt: Drama um deutsche Vorjahres-Siegerin!

Frankfurt am Main - Bei der Ironman-EM in Frankfurt feiert Sarah True (41) einen besonderen Erfolg. Die US-Triathletin war 2019 kurz vor dem Ziel kollabiert, diesmal läuft sie als strahlende Siegerin ins Ziel.

Freude Pur bei allen Frauen, die es bei der Ironman-Europameisterschaft in Frankfurt auf das Podest geschafft haben (v.l.n.r.): Zweitplatzierte Skye Moench (34), Siegerin Sarah True (41) und die Drittplatzierte Agnieszka Jerzyk (35). © Arne Dedert/dpa

Die 41 Jahre alte amerikanische Triathletin Sarah True hat die Ironman-Europameisterschaft in Frankfurt gewonnen und damit ein sprichwörtliches Happy End gefeiert. Sie setzte sich am Sonntag in 8:54:53 Stunden gegen ihre Landsfrau Skye Moench (34/ in 8:57:30) durch.

Das Duell der beiden US-Amerikanerinnen am Main im Jahr 2019 ist als sportliches Drama in Erinnerung geblieben.

Damals war True mit sechs Minuten Vorsprung in Führung liegend einen Kilometer vor dem Ziel bei großer Hitze kollabiert und von Moench überholt worden. Diesmal lief True neun Kilometer vor dem Marathon-Ende an ihrer US-Rivalin vorbei und als glückliche Siegerin mit mehr als zweieinhalb Minuten Vorsprung ins Ziel.

Bei der EM können auch Athletinnen aus anderen Kontinenten um den Titel kämpfen. Beste deutsche Triathletin wurde nach 3,8 Kilometern Schwimmen, 180 Kilometern auf dem Rad und einem Marathonlauf über 42,2 Kilometer als Vierte die Heidelberger Ironman-Debütantin Laura Jansen (29) in 9:08:11 Stunden.

Mit der Zeit hat sie sich für die WM am 14. Oktober in Kailua-Kona auf Hawaii qualifiziert. Ob sie dort an den Start geht, ließ sie offen.