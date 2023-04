Schach-WM startet heute, doch der beste Spieler der Welt fehlt

Nepomnjaschtschi bestreitet das WM-Duell nicht unter russischer Flagge, weil er sich vom Ukraine-Krieg in einem offenen Brief distanzierte.

Seit sich Carlsen 2013 das erste Mal zum Titel krönte, konnte ihn keiner in einem WM-Match bezwingen. Der Norweger führt zudem mit 2852 Elo-Punkten die Elo-Liste - vergleichbar mit einer Weltrangliste - vor "Nepo" und Ding an.

2021 verlor Jan Nepomnjaschtschi (32, l.) deutlich gegen Magnus Carlsen (32), zwei Jahre später steht er gegen einen Kontrahenten auf Augenhöhe im WM-Finale. © PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Gespielt werden maximal 14 Partien im klassischen Schach. Es kann jedoch durchaus sein, dass der Sieger bereits eher feststeht. 2021 siegte Carlsen beispielsweise vorzeitig gegen Nepo mit 7,5:3,5.

Der Bedenkzeitmodus ist speziell: Für die ersten 40 Züge haben die Spieler 120 Minuten zur Verfügung. Anschließend werden 60 Minuten für weitere 20 Züge obendrauf gepackt.

Ab Zug 61 gibt es noch einmal 15 Minuten für die restlichen Züge sowie 30 Sekunden pro Zug dazu, sodass komplizierte Endspiele entsprechend ausgekämpft werden können.

Als Preisgeld werden 2 Millionen Euro ausgeschüttet. 1,2 Millionen Euro erhält der Sieger, 0,8 Millionen Euro der Verlierer des Matchs. Fällt die Entscheidung erst nach den 14 Partien im Tiebreak, lautet das Preisgeld-Verhältnis 1,1 Millionen Euro zu 0,9 Millionen Euro.

Wer nun die ersten Züge der Schach-Weltmeisterschaft 2023 schon sehnsüchtig erwartet: Der Start in die WM erfolgt am Freitag mit der Eröffnungsfeier, am 8. April steht ein Medientag an, ehe die 1. Partie am 9. April ausgetragen wird.