Schock in der NBA! Sohn von LeBron James erleidet Herzstillstand

Los Angeles (Kalifornien/USA) - In den USA spielten sich dramatische Szenen um den Sohn des Basketball-Superstars LeBron James (38) ab. Der 18-jährige LeBron "Bronny" James Jr. erlitt beim Training einen Herzstillstand.

Der 18-Jährige ist nicht mehr in Lebensgefahr und konnte in einem stabilen Zustand das Krankenhaus bereits verlassen.

Es war offenbar sofort medizinisches Personal vor Ort, was das Basketball-Talent versorgen konnte.

Gegenüber dem US-amerikanischen Portal " TMZ Sports " gab ein Sprecher der Familie des NBA-Stars an, dass sein Sohn Bronny plötzlich bewusstlos am Boden lag.

LeBron James (38) ist der erfolgreichste Werfer der NBA-Historie. © Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Der tragische Vorfall ereignete sich bereits am Montag. Am Vormittag wurde vom Galen Center, einer Mehrzwecksporthalle in Los Angeles, ein Notruf abgesetzt.

Dort trainiert das Team von Bronny James, die USC Trojans, welche in der "Pac-12 Conference" spielen.

Ein Krankenwagen brachte den bewusstlosen Sportler schließlich mit Sirenen und Blaulicht ins Krankenhaus, wo es ihm offenbar schnell besser ging.

Bronny gilt als herausragendes Basketball-Talent. Ihm wird wie seinem Vater eine Karriere in der NBA zugetraut, der US-amerikanischen Profi-Basketballliga.

Unterstützung in der schweren Zeit kann die Familie James von einem anderen Superstar erhalten.

Ex-Basketball-Profi Shaquille O'Neal (51) hat auch einen Sohn, der Herzprobleme hatte. Shareef O'Neal (23) musste 2018 als aufstrebendes Basketball-Talent am Herzen operiert werden, um eine Anomalie zu beheben.

Dies ist geglückt. Shareef spielt nun Basketball in der "NBA G League Ignite", die NBA für Nachwuchstalente.