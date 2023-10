Sein Sohn (†7) stirbt während der WM, doch Rugby-Star fliegt nicht nach Hause zur Beerdigung

Suva/Paris - Ob er diese Entscheidung mal tief bereuen wird? Fidschis Rugby -Star Josua Tuisova (29) hat während der WM in Frankreich seinen Sohn Tito (†7) verloren und sich trotzdem dagegen entschieden, in sein Heimatland zu fliegen.

Josua Tuisova (29) entschied sich dazu, trotz des Todes seines Sohnes Tito (†7) nicht nach Hause zur Beerdigung zu fliegen. © Francis BOMPARD / AFP

Damit verpasste der Vater nicht nur die Gelegenheit, sich von seinem eigenen Kind zu verabschieden, sondern auch die Beerdigung des Jungen.

Das Kind wurde am Dienstag in seiner Heimat bestattet. Am vergangenen Sonntag, nur zwei Stunden vor dem Start des Spiels gegen Georgien (17:12), hatte der Olympiasieger von 2016 vom Tod seines Sohnes erfahren. Sein Vater hatte ihm die tragische Nachricht per Telefon übermittelt.

Kurze Zeit später hatte er wesentlichen Anteil daran, dass sein Land die Partie nach einem 0:9-Rückstand noch drehte. Allerdings sah er dann die Gelbe Karte und musste vom Feld.

Anschließend teilte er sowohl seinem Vater als auch dem Team mit, dass er nicht nach Hause fliegen würde, um seinem Kind die letzte Ehre zu erweisen.

"Jos hat respektvoll darum gebeten, dass wir nicht darüber sprechen, also wird es nicht besprochen, sondern bleibt privat", erklärte sein Nationaltrainer Simon Raiwalui (49) auf einer Pressekonferenz am Dienstag.