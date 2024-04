St.-Pauli-Trainer Hürzeler sieht schwarz: "Mich stimmt wenig zuversichtlich"

Hamburg - Die nächste Sperre droht! St.-Pauli -Trainer Fabian Hürzeler (31) steht vor der Partie am Sonntag (13.30 Uhr) gegen den SV Elversberg bei sieben gelben Karte. Eine weitere Verwarnung und der 31-Jährige müsste im Saisonendspurt ein weiteres Mal zuschauen.

St.-Pauli-Trainer Fabian Hürzeler (31) droht die zweite Gelbsperre der Saison. © Uli Deck/dpa

Natürlich lässt sich darüber streiten, ob jede dieser gelben Karten seine Berechtigung hatte, aber ändern kann Hürzeler es nicht mehr. Bei einem Schnitt von vier Spielen pro Verwarnung droht ihm eine erneute Sperre.

"Mich stimmt wenig zuversichtlich", gab er am Freitag zu, noch einmal drumherum zu kommen. "Wenn ich eine gelbe Karte bekomme, weil der gegnerische Trainer in meiner Coachingzone ist, liegt es nicht mehr in meiner Hand."

Mittlerweile scheint der gebürtige Texaner seinen Ruf bei den Schiedsrichtern wegzuhaben. "Das ist ein Punkt, an dem ich arbeiten muss", wusste er, schränkte aber auch ein, dass "eine gewisse Authentizität vorhanden sein muss. Ich kann mich nicht von heute auf morgen verstellen."

Dennoch muss Hürzeler aufpassen, dass sich die negative Stimmung gegen ihn nicht auf seine Mannschaft überträgt, wie es in Karlsruhe der Fall war. "Am Ende sollte es die Leistung des Schiedsrichters auf dem Platz nicht beeinflussen. Er sollte neutral sein und seine bestmögliche Leistung abrufen", erklärte der Übungsleiter, der mit seiner Aussage durchaus recht hat.

Um einer Sperre doch noch zu entgehen, ist Hürzeler eine Wette mit seinem Trainerteam eingegangen.

"Sie hält mich eventuell im Zaum", sagte er mit einem Lächeln und nannte Verteidiger Hauke Wahl (29) als Vorbild. Der erhielt beim KSC in seinem 330. Pflichtspiel zum ersten Mal einen Platzverweis. "Ich habe ihn selten so erlebt, er ist ein die Kabine gestampft und hat herumgeschrien. Ich habe mich selbst erschrocken", erklärte der 31-Jährige.