Sensationeller Auftakt! Bob-Star Francesco Friedrich schockt die Konkurrenz im ersten WM-Lauf

Winterberg - Das Imperium hat zurückgeschlagen! Bob-Star Francesco Friedrich (33) hat in dieser Saison kein einziges Weltcup-Rennen im Zweierbob gewonnen, doch im ersten Lauf bei der WM in Winterberg schockte er die Konkurrenz.

Hat gut lachen nach dem ersten Lauf: Francesco Friedrich. © Sebastian Kahnert/dp

Der große Favorit Johannes Lochner, der als Titelverteidiger ins Rennen ging, enttäuschte im ersten Lauf und liegt bereits eine Viertelsekunde hinter Friedrich. Mit 54.92 Sekunden rangiert er nur auf Rang drei.

Dementsprechend schrie der Pilot im Ziel "Scheiße". Noch vor dem entscheidenden Event der Saison hatte er in einer Dokumentation der ARD Sportschau große Kampfansagen an Friedrich geschickt, auch im Fahrerlager vor dem Rennen war er von seiner Stärke überzeugt.

Nun dürften er und sein Anschieber Georg Fleischhauer vor Lauf zwei rätseln, was sie ändern müssen, um den Abstand im zweiten Lauf zu verkürzen. Hinter Lochner schielen Frank de Luca und Manteo Mitchell aus den USA auf Rang vier und Brad Hall mit Anschieber Taylor Lawrence auf Rang fünf noch auf die Medaillen.

Bei der WM fällt die Entscheidung über den Titel in vier Läufen. Noch am Sonnabend wird der zweite Lauf absolviert, am Sonntag stehen dann Lauf drei und vier an.