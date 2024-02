Wieder Bahnrekord! Francesco Friedrich ist nur noch eine Fahrt vom WM-Titel entfernt

Winterberg - Er ist nur noch einen Lauf von der Rückkehr auf den Bob-Thron entfernt! Pilot Francesco Friedrich ist auch in den zweiten Tag der Entscheidung im kleinen Schlitten bei der WM in Winterberg mit einer nahezu perfekten Fahrt gestartet.

Francesco Friedrich (33) ist bei der Bob-WM in Winterberg nur noch eine Fahrt vom achten WM-Titel im Zweier entfernt. © Robert Michael/dpa

Mit seinem Anschieber Alexander Schüller startete er im dritten von vier Läufen zwar langsamer als am Samstag, doch am Ende zauberte der viermalige Olympiasieger im Eiskanal und stellte zum dritten Mal an diesem Wochenende mit 54.39 Sekunden einen neuen Bahnrekord auf.

So hat er vor dem entscheidenden vierten Lauf bereits 45 Hundertstel Vorsprung auf das Duo Adam und Issam Ammour. Auf den bisher in dieser Saison dominierenden Johannes Lochner mit Anschieber Georg Fleischhauer beträgt der Abstand bereits fast eine Sekunde (58 Hundertstel).

Allerdings fand der Titelverteidiger nach einem völlig verkorksten ersten Tag am Sonntag wieder in die Spur. Das Duo schob mit 5.07 Sekunden am Start am schnellsten an. In der Bahn verlor Lochner dann auf Friedrich, fuhr aber die zweitbeste Zeit.

So ist für ihn im vierten Durchgang die Silbermedaille wieder greifbar. Der Rückstand auf Ammour beträgt nur noch 13 Hundertstel.