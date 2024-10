Fußball-Hammer: Jürgen Klopp geht zu Red Bull und veröffentlicht Videobotschaft

Fuschl am See (Österreich) - Das ist ein absoluter Hammer! Jürgen Klopp (57), seines Zeichens einer der beliebtesten deutschen Trainer, wird schon bald wieder ins Fußballgeschäft einsteigen - aber nicht als Coach! DFB-Fans müssen die Hoffnung auf Kloppo als Bundestrainer aber trotzdem nicht aufgeben.

Sky zufolge ließ sich der 57-Jährige nämlich eine Klausel in den Vertrag schreiben, laut der er aussteigen kann, wenn er doch Platz auf der DFB-Bank nehmen möchte.

Der 57-Jährige, der mit Borussia Dortmund zwei Meisterschaften gewann, hatte nach dem Ende seiner neun Jahre in Liverpool versprochen, sich erst einmal eine Auszeit vom Trainerdasein zu nehmen und im nächsten Jahr keinen Klub und kein Land zu übernehmen.

Beim österreichischen Unternehmen wird er ab dem 1. Januar 2025 als "Head of Global Soccer" fungieren und in dieser Funktion das internationale Netzwerk von Fußballvereinen des Unternehmens leiten. Zuvor hatten Bild und Sky übereinstimmend über den Deal berichtet.

Wie Red Bull am heutigen Mittwochmorgen bestätigte, ist es dem österreichischen Energy-Drink-Hersteller gelungen, den langjährigen Liverpool-Trainer für sich zu gewinnen.

Jürgen Klopp wird bei Red Bull strategische Aufgaben übernehmen. © PR Red Bull/Lea Wohlfahrt

Bevor eine Rückkehr an die Seitenlinie im Raum steht, hält sich der gebürtige Stuttgarter aber aus dem operativen Geschäft heraus.

Stattdessen wird er für Red Bull strategisch arbeiten, mit seinem Fachwissen unter anderem dabei unterstützen, die RB-Spielphilosophie voranzutreiben und sein Netzwerk im Scouting einbringen. Zum RB-Fußballkosmos zählen Klubs in Leipzig, Salzburg, New York sowie im brasilianischen Bragantino und Omiya Ardija in Japan.

"Nach fast 25 Jahren an der Seitenlinie könnte ich nicht aufgeregter sein, mich an einem Projekt wie diesem zu beteiligen. Die Rolle mag sich geändert haben, aber meine Leidenschaft für den Fußball und die Menschen, die den Fußball zu dem machen, was er ist, hat sich nicht geändert", schwärmte Kloppo von seiner neuen Stelle.

In einem Statement auf seinem Instagram-Account sagte er zudem, dass Red Bull ihm die perfekte Plattform gebe, "um wieder zu lernen. Denn wenn man einen Job macht und alle drei Tage spielen muss, dann hat man dafür keine Zeit. Jetzt habe ich die Zeit und die Möglichkeit."