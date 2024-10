Max Kruse teilt nach "Big Brother" aus: "Weiß nicht, wofür sie ein Promi ist?"

Berlin - Die 12. Staffel von " Promi Big Brother " ist seit einigen Tagen Geschichte, der Beef geht aber außerhalb des Containers in die nächste Runde und auch Max Kruse (36) mischt kräftig mit.

Vorausgegangen war eine Story der 28-Jährigen, in der sie Kruse als "Loser" bezeichnete. Sie habe ihn auf der Aftershow-Party zu sich gerufen und gesagt: "Hey Max, warum bekommst Du online so Deine große Klappe auf, aber live kommt nichts raus?", behauptete die "Bachelor"-Teilnehmerin .

Er habe sich gar nicht alles angeschaut, behauptete Max in seiner Story, "aber Elena ist halt 'ne Drama-Queen", stellte er fest. Und auch an Asoro ließ er kein gutes Haar: "Und Cecilia weiß ich bis heute nicht, wofür sie eigentlich ein Promi ist?", konterte der Ex-Kicker.

Max Kruse hält nicht viel von der Welt der Reality-Stars. © Screenshot/Instagram/max.kruse10 (Bildmontage)

"Da meinte ich so: Ich find's einfach Scheiße, aber ein Problem habe ich mit dir nicht", schilderte er seine Sicht der Dinge. Mehr sei nicht besprochen worden. "Sie hat sich noch ein bisschen was dazu gedichtet, ist doch auch okay, sie braucht's halt", teilte der Ex-Nationalspieler aus.

Damit sei dann aber auch alles für ihn gesagt, "weil man muss Leuten auch nicht mehr Fame geben, als sie verdient haben", trat er noch einmal kräftig nach.

Auf jeden Fall hat der Wahlberliner daraus aber offenbar etwas gelernt. "Ich hab 'Reality' jetzt verstanden", erklärte er, denn er habe eigentlich gedacht, dass sich das von dem englischen Wort "real", also "echt" ableitet.

Anscheinend sei das aber nicht der Fall, "weil die Leute einfach so viel Scheiße labern, das ist ja nicht mehr normal", stellte Max Kruse lachend klar. Na, wenn diese Instagram-Fehde mal nicht in die Nachspielzeit geht.