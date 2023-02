Was für ein Super-Bowl-Krimi! Kansas City Chiefs schlagen Sekunden vor dem Ende Philadelphia Eagles

Glendale - Die Kansas City Chiefs sind Super Bowl Champion! In der Nacht auf den Montag besiegten sie die Philadelphia Eagles mit 38:35.

Und zum ersten Mal trafen in der Post-Season die Kansas City Chiefs und die Philadelphia Eagles aufeinander - und dann gleich zum Finale.

Zum ersten Mal kämpften mit Jalen Hurts (Philadelphia) und Patrick Mahomes (Kansas City) zwei schwarze Quarterbacks um den Titel - mit dem jüngsten QB-Altersdurchschnitt in der Super-Bowl-Historie.

Damit hielten die Kansas City Chiefs nach 2019/2020 erneut die Vince-Lombardi-Trophy in den Nachthimmel.

Zwar blieb noch Zeit für einen letzten Angriff der Eagles, bei dem alles auf eine Karte gesetzt werden musste - das Leder landete allerdings überall, nur nicht in den Händen eines Spielers.

Und genau so sollte es kommen. Aus 27 Yards versenkte Chiefs-Kicker Harrison Butker das Ei zwischen den Stangen zur Drei-Punkte-Führung.

Von seinem angeschlagenen Fuß war zu Beginn der zweiten Halbzeit wenig zu sehen, denn da führte Mahomes sein Team gleich mal wieder in Richtung Endzone.

Bereits zur Halbzeit stand es 24:14 für die Philadelphia Eagles. Zusätzlich musste kurz vor der Pause der ohnehin am rechten Fuß angeschlagene Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes eine weitere harte Attacke gegen den Fuß einstecken.

So haben die Teams ihre Punkte erzielt. (Wie in der NFL üblich, wird die Heimmannschaft an zweiter Stelle genannt.)

1. Quarter

Eagles : Lauf über ein Yard von Jalen Hurts (Extra Point: good) zum 0:7

Chiefs : Pass für 18 Yards von Patrick Mahomes auf Travis Kelce (Extra Point: good) zum 7:7

2. Quarter

Eagles : Pass für 45 Yards von Jalen Hurts auf A. J. Brown (Extra Point: good) zum 7:14

Chiefs : Eagles-QB Jalen Hurts verliert den Ball, Recovery von Nick Bolton mit Lauf über 36 Yards von Evan McPherson zum 14:14

Eagles : Lauf über 4 Yards von Jalen Hurts (Extra Point: good) zum 14:21

Eagles : Field Goal über 35 Yards von Jake Elliott zum 14:24

3. Quarter

Chiefs : Lauf über ein Yard von Isiah Pacheco (Extra Point: good) zum 21:24

Eagles : Field Goal über 33 Yards von Jake Elliott zum 21:27

4. Quarter

Chiefs : Pass für 5 Yards von Patrick Mahomes auf Kadarius Toney (Extra Point: good) zum 28:27

Chiefs : Pass für 4 Yards von Patrick Mahomes auf Skyy Moore (Extra Point: good) zum 35:27

Eagles : Lauf über zwei Yards von Jalen Hurts (Two-Point-Conversion: good) zum 35:35