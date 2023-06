Zverev-Bezwinger Bublik gewinnt auch das Finale in Halle und schnappt sich den Titel!

Fortsetzung des Artikels laden

Samstag, 17. Juni, 15.35 Uhr: Jan-Lennard Struff kämpft um Finaleinzug in Stuttgart

Der deutsche Tennis-Profi Jan-Lennard Struff kämpft an diesem Samstag um den Einzug ins Finale der Boss Open in Stuttgart. Um 15.55 Uhr muss er gegen den an vier gesetzten Polen Hubert Hurkacz ran. Zuvor ist bereits der US-Amerikaner Frances Tiafoe ins Finale eingezogen. Er setzte sich mit 6:3 und 7:6 (11) gegen Martin Fucsovics durch. Am Freitag hatte Struff im Viertelfinale den Franzosen Richard Gasquet mit 6:4 und 7:5 geschlagen.

Donnerstag, 15. Juni, 17.14 Uhr: Jan-Lennard Struff schaltet im Achtelfinale Tommy Paul aus

Tennisprofi Jan-Lennard Struff (33) hat mit dem Viertelfinaleinzug beim Rasenturnier in Stuttgart seine starke Form bestätigt. Nervenstark entschied der 33 Jahre alte Sauerländer sein Achtelfinale am Donnerstag gegen den US-Amerikaner Tommy Paul mit 7:6 (7:4), 7:6 (7:5) für sich. Gegen den Weltranglisten-16. hatte Struff zuvor in vier Partien keinen Satz gewonnen. "Ich bin einfach glücklich, dass ich im fünften Vergleich den ersten Sieg holen konnte. Dass der erste Sieg vor deutschem Publikum geglückt ist, umso besser", sagte Struff im Sieger-Interview.

Jan-Lennart Struff (33) gewann gegen den US-Amerikaner Tommy Paul, gegen den er bisher noch nie gewinnen konnte. © Marijan Murat/dpa

Donnerstag, 15. Juni, 8.30 Uhr: Jan-Lennard Struff und Stefanos Tsitsipas bei den Boss Open Stuttgart auf dem Platz

Am heutigen Donnerstag steht das Achtelfinale bei den Boss Open in Stuttgart auf dem Programm. Die deutsche Nummer zwei Jan-Lennard Struff muss dabei gegen den US-Amerikaner Tommy Paul um 15 Uhr auf den Platz. Auch der an Nummer eins gesetzte Stefanos Tsitsipas und der an zwei gesetzte Taylor Fritz schlagen heute auf. Der Grieche muss um 17 Uhr gegen den Franzosen Richard Gasquet ran, Fritz spielt um 12.20 Uhr gegen den Russen Aslan Karazew. Im vierten Achtelfinale des Tages stehen sich der Chinese Wu Yibing und der Ungar Marton Fucsovics gegenüber. Bereits am Mittwoch zogen Frances Tiafoe, Lorenzo Musetti, Hubert Kurkacz und Christopher O'Connel ins Viertelfinale ein. Sie warten nun an ihrem spielfreien Donnerstag auf die Gegner in der kommenden Runde.

Dienstag, 13. Juni, 18.43 Uhr: Nick Kyrgios verliert Tennis-Comeback

In Stuttgart hat Tennis-Unterhaltungskünstler Nick Kyrgios sein Comeback nach einer Knie-Operation verloren. Der Wimbledon-Finalist von 2022 wirkte beim 5:7, 3:6 am Dienstag gegen den Chinesen Wu Yibing noch nicht fit und war in seinem ersten Spiel in diesem Jahr entfernt von seiner Topform. Der 28 Jahre alte Australier hatte seit Oktober des vergangenen Jahres kein Match mehr bestritten und sich im Januar am Knie operieren lassen. Mit dem Aus des zweimaligen Halbfinalisten am Weissenhof geht dem Stuttgarter Turnier ein weiterer prominenterer Spieler verloren.

Nick Kyrgios ist noch nicht wieder in Top-Form. © Marijan Murat/dpa

Dienstag, 13. Juni, 16.42 Uhr: Jan-Lennard Struff hält die Fahne hoch und zieht ins Achtelfinale ein

Jan-Lennard Struff hat beim Rasenturnier in Stuttgart ein deutsches Erstrunden-Debakel mit einem klaren Erfolg verhindert. Der 33 Jahre alte Sauerländer gewann am Dienstag seine Auftaktpartie gegen den Chinesen Zhang Zhizhen ungefährdet 6:1, 6:4. Nach einem 0:1 dominierte der Weltranglisten-24. mit druckvollen Grundschlägen und einem starken Aufschlag die Partie.

In nur 57 Minuten zog Struff als Einziger aus einem deutschen Trio ins Achtelfinale ein und trifft in der Runde der besten 16 auf den US-Amerikaner Tommy Paul oder den Franzosen Benjamin Bonzi.

Dienstag, 13. Juni, 14.14 Uhr: Oscar Otte und Daniel Altmaier scheitern früh

Mit dem Stuttgarter Rasenturnier verknüpft Oscar Otte schöne Erinnerungen, die ihm helfen sollten, sein Tief zu überwinden. Den geschwächten Kölner Tennisprofi ereilt jedoch das nächste schnelle Aus. Geschwächt von Schüttelfrost und Fieber hat Vorjahreshalbfinalist Oscar Otte beim Tennisturnier in Stuttgart nicht an sein erfolgreiches Abschneiden von 2022 anknüpfen können. Zum Auftakt der Rasensaison musste sich der Kölner dem französischen Weltranglisten-58. Gregoire Barrere am Dienstag 4:6, 3:6 geschlagen geben und schied damit in der ersten Runde aus. Für Otte ging mit dem vierten Erstrunden-Aus nacheinander seine Ergebniskrise weiter. Auch bei den French Open in Paris war er gleich gescheitert. Auch Daniel Altmaier musste schon in der ersten Runde die Koffer wieder packen: Gegen den Australier Christopher O'Connell (Weltranglisten-74.) blieb der Deutsche chancenlos und verlor mit 3:6, 1:6.

Montag, 12. Juni, 16.40 Uhr: Matteo Berrettini scheidet bereits in der ersten Runde aus

Mit dem Erstrunden-Aus von Titelverteidiger Matteo Berrettini hat das Rasen-Tennisturnier in Stuttgart früh eine Attraktion verloren. Der Wimbledon-Finalist von 2021 verlor am Montag überraschend glatt 1:6, 2:6 gegen seinen italienischen Landsmann Lorenzo Sonego. Nach seinen zwei Titeln 2019 und 2022 musste Berrettini erstmals auf dem Weissenhof eine Niederlage hinnehmen. Für ihn war das Aus in nur 71 Minuten gegen den Weltranglisten-41. Sonego das erste Match nach einer Verletzungspause, wegen der der Italiener die French Open verpasst hatte.

Montag, 12. Juni, 9 Uhr: Titelverteidiger Matteo Berrettini startet heute in Stuttgart ins Turnier

Am heutigen Montag startet das Hauptfeld der Boss Open in Stuttgart. Titelverteidiger Matteo Berrettini schlägt dabei im Sechzehntelfinale gegen seinen Landsmann Lorenzo Sonego auf. Am Dienstag greifen dann die Deutschen Jan-Lennart Straff, Daniel Altmaier und Oscar Otte ins Turniergeschehen ein. Ebenso der umstrittene Australier Nick Kyrgios, der auf dem Killesberg sein Comeback nach zweifacher Verletzung gibt. Erst am Mittwoch sehen die Fans dann den an eins gesetzten Stefanos Tsitsipas. Das Turnier ist mit einem Preisgeld von 718.410 Euro dotiert. Der Sieger kassiert 109.270 Euro.

