Aus im Halbfinale: Alexander Zverev verliert deutlich gegen Bublik!

Alexander Zverev hat sich bei den Terra Wortmann Open in Halle/Westfalen mit einem Sieg über Nicolas Jarry ins Halbfinale gespielt.

Deutschland - Deutschlands Tennis-Ass Alexander Zverev spielt sich warm für Wimbledon! Der 26-Jährige siegte am Freitag gegen den Chilenen Nicolás Jarry (27) glatt in zwei Sätzen und steht im Halbfinale der Terra Wortmann Open von Halle/Westfalen.



Steht im Halbfinale von Halle: Alexander Zverev (26.) © Friso Gentsch/dpa Der Hamburger setzte sich mit 7:5 und 6:3 durch. Er ist im Turnier der einzig verbliebene Deutsche. Vor ihm waren Jan-Lennard Struff (33) und Yannick Hanfmann (31) im Achtelfinale ausgeschieden. Der Chilene war für Zverev keine leichte Aufgabe, denn sein Gegner hatte in der Runde zuvor den an zwei gesetzten Griechen Stefanos Tsitsipas (24) aus dem Turnier genommen. Tennis Ist das der Anfang vom Ende für Sport-Kommentatoren? Wimbledon setzt auf KI! Am Samstag trifft Zverev nun auf Alexander Bublik (26). An ihm war Struff gescheitert. Der Kasache profitierte am Freitag beim Stand von 7:5 und 2:0 von der verletzungsbedingten Aufgabe des an vier gesetzten Jannik Sinner (21). Nicht rund läuft es bei den parallel stattfindenden Bett1Open der Damen in Berlin. Aufgrund von heftigen und nicht aufhörenden Regenfällen, waren an diesem Freitag noch keine Spiele möglich. Wie es weitergeht, ist noch unklar. Wir halten Euch hier über die deutschen Tennis-Events auf dem Laufenden.

24. Juni, 16.09 Uhr: Alexander Zverev verliert gegen Alexander Bublik und verpasst Finaleinzug

Alexander Zverev (26) hat beim Tennis-Turnier im westfälischen Halle den Einzug ins Finale klar verpasst. Der Olympiasieger musste sich am Samstag im Halbfinale dem Kasachen Alexander Bublik (26) mit 3:6, 5:7 geschlagen geben und wartet damit weiter auf seinen ersten Titel beim deutschen Rasen-Klassiker. 2016 und 2017 hatte er in Halle jeweils im Endspiel verloren. Der fast fehlerlos spielende Bublik verwandelte nach 1:27 Stunden seinen ersten Matchball. Für Zverev war es dennoch eine gute Vorbereitung auf Wimbledon. Das dritte Grand-Slam-Turnier der Saison beginnt am 3. Juli.

24. Juni, 15.15 Uhr: Medizinischer Notfall während Halbfinal-Match von Alexander Zverev

Die Partie zwischen Alexander Zverev (26) und Alexander Bublik im westfälischen Halle musste aufgrund eines medizinischen Notfalls auf den Rängen vorübergehend unterbrochen werden. Mehr Infos lest Ihr im TAG24-Artikel: "Medizinischer Notfall! Zverev-Match muss unterbrochen werden".

Alexander Zverev (26, Foto) beim Halbfinale gegen den Kasachen Alexander Bublik (26). © Carmen JASPERSEN / AFP

23. Juni, 15.56 Uhr: Alexander Zverev trifft im Halbfinale auf Alexander Bublik

Am Samstag muss Alexander Zverev im Halbfinale dann gegen den Kasachen Alexander Bublik ran. Im zweiten Halbfinale stehen sich die Sieger aus den Begegnungen Medvedev gegen Bautista Agut und Rublev gegen Griekspoor gegenüber. Die Partien werden im Anschluss an das Spiel von Zverev ausgetragen.

23. Juni, 15.51 Uhr: Bei den Bett1Open in Berlin kann nicht gespielt werden

Anders als bei Alexander Zverev, läuft es bei den Damen gar nicht rund. Auf der Anlage des LTTC Rot-Weiß Berlin kann aufgrund der anhaltenden Regenfälle nicht gespielt werden. Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch unklar, wie es weiter geht.

22. Juni, 18.09 Uhr: Jan-Lennard Struff verpasst Viertelfinale in Halle

Jan-Lennard Struff (33) hat beim Tennis-Turnier im westfälischen Halle den Einzug ins Viertelfinale knapp verpasst. Die aktuelle deutsche Nummer eins verlor am Donnerstag im Achtelfinale gegen den Kasachen Alexander Bublik (26) mit 3:6, 7:6 (7:4), 3:6. Struff hatte gegen den unorthodox spielenden Bublik zwar viele Chancen, konnte diese unter dem wegen des Regens geschlossenen Dach der OWL Arena aber nicht nutzen. In den ersten beiden Sätzen lag Struff jeweils ein Break vorne, musste sich nach insgesamt 2:13 Stunden aber doch geschlagen geben. Die Entscheidung zugunsten von Bublik fiel im sechsten Spiel des dritten Satzes, als der Kasache seinen siebten Breakball zur 4:2-Führung nutzte. In der vergangenen Woche hatte Struff in Stuttgart noch das Finale erreicht.

Für Jan-Lennard Struff (33) war in Halle im Achtelfinale Schluss. © Friso Gentsch/dpa

22. Juni, 14.43 Uhr: Jule Niemeier muss im Achtelfinale von Berlin verletzt aufgeben

Ist das bitter! Deutschlands Tennis-Ass Jule Niemeier (23) musste am Donnerstag in ihrem Achtelfinale von Berlin verletzt aufgeben und bangt jetzt um ihren Einsatz in Wimbledon. Die Dortmunderin wollte beim Stand von 3:6, 5:5 und 15:30 im zweiten Satz einen Stopp ihrer Gegnerin Marketa Vondrousova (23) erlaufen. Doch hinter der Grundlinie rutschte sie weg. Sie wollte sich beim Sturz abstützen, hatte dabei aber noch ihren Schläger in der rechten Schlaghand. Niemeier fing an zu weinen, setzte sich auf die Bank, holte sich einen Eisbeutel aus der Kühltruhe und legt ihn auf ihre rechte Hand. Auf der Tribüne wurden Ex-Profi Andrea Petkovic (35) und Trainer Christopher Kas (43) Zeuge des Dramas. Sie müssen mit ansehen, wie die Physiotherapeutin auf den Platz kommt, Niemeier die Hand verbindet. Anschließend spielte die Deutsche den Punkt zum 5:6-Rückstand noch. Beim Seitenwechsel feuert sie unter Tränen ihr Handtuch zu Boden. Dennoch stellt sie sich noch einmal an die Linie, versucht aufzuschlagen. Doch das geht ganz offensichtlich nicht. Nachdem er Ball ins Aus fliegt, gibt die 23-Jährige auf. Eigentlich hätte sie mit Noma Noah Akugue (19) noch im Doppel am Donnerstag im Viertelfinale antreten sollen, doch daraus wird nun nichts.

Jule Niemeier (23) weint nach ihrem verletzungsbedingten Aus bitterlich. © Wolfgang Kumm/dpa

22. Juni, 8.34 Uhr: Jule Niemeier, Jan-Lennard Struff und Yannick Hanfmann kämpfen ums Viertelfinale

Bei den beiden Parallel laufenden Bett1Open in Berlin und den Terra Wortmann Open in Halle/Westfalen schlagen heute drei deutsche Spieler auf. Yannick Hanfmann (31) und Jan-Lennard Struff (33) wollen in Halle ins Viertelfinale, Jule Niemeier (23) in Berlin.

21. Juni, 20.30 Uhr: Alexander Zverev besiegt Denis Shapovalov

Alexander Zverev (26) kommt bei seinem ersten Rasen-Turnier seit zwei Jahren immer besser in Schwung. Der Tennis-Olympiasieger gewann am Mittwochabend beim ATP-Turnier im westfälischen Halle sein Achtelfinale gegen den Kanadier Denis Shapovalov ohne große Mühe mit 6:2, 6:4 und steht damit beim deutschen Rasen-Klassiker im Viertelfinale. Dort bekommt es der 26-Jährige am Freitag mit dem Chilenen Nicolas Jarry zu tun. "Ich bin froh über den Sieg. Denis kann auf Rasen sehr, sehr gut spielen", sagte Zverev. "Das Ergebnis klingt sehr deutlich, aber es war schon enger. Aber ich bin sehr zufrieden."

Alexander Zverev © Friso Gentsch/dpa

21. Juni, 13.45 Uhr: Jan-Lennard Struff feiert Sieg in Halle/Westfalen

Drei Tage nach seiner bitteren Final-Niederlage bei den Boss Open in Stuttgart hat Jan-Lennard Struff einen Auftakterfolg bei den Terra Wortmann Open in Halle/Westfalen gefeiert. Am Mittwoch setzte sich der 33-Jährige mit 6:1 und 7:6 gegen Roman Safiullin durch. Im Achtelfinale trifft er nun auf Alexander Bublik.

21. Juni, 8.28 Uhr: Alexander Zverev schlägt Kumpel Dominic Thiem in Halle/Westfalen

Bei den Terra Wortmann Open in Halle/Westfalen hat Alexander Zverev seinen österreichischen Kumpel Dominic Thiem aus dem Rennen um den Titel genommen. Der Hamburger spielte das erste Mal seit 700 Tagen auf Gras und setzte sich glatt mit 6:3 und 6:4 durch. Am Mittwoch muss er gegen den Kanadier Denis Shapovalov ran. Jan-Lennard Struff spielt gegen Roman Safiullin.