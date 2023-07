Auftakt-Niederlage: Erste Deutsche in Wimbledon ausgeschieden

Tiafoe setzt Struff gleich wieder unter Druck - 0:15. Was für ein Ballwechsel! Am Netz geht es hin und her, Struff spielt ihm auf den Körper - 15:15. Mit einer Rückhand macht der Deutsche das 30:15. Mit einem Ass holt sich Struff die Spielbälle. Aber Tiafoe passiert ihn am Netz wieder mit Gefühl - 40:30. Bitter! Tiafoe spielt eine Lob, Struff rennt zurück, will schmettern, aber der Ball landet im Netz - Einstand!

Aber er donnert ein Ass hinterher und holt sich den nächsten Spielball. Und noch ein Ass! 6:6 - es geht in die Tie-Break!

Struff - Tiafoe 6:4, 6:6