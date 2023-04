Ex-Profi Haas steht auf Zoff beim Tennis: "Immer dieses 'Gratuliere' kann ich nicht mehr hören"

Ex-Profi Tommy Haas (45) bricht eine Lanze für Emotionen und kleine Psychospielchen bei Tennis-Wettkämpfen. © CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

"Ich finde das generell ganz gut. Ich bin ja ein bisschen mehr für die Emotionen. Immer dieses 'High Five' und 'Gratuliere' und 'Wish you the best' (engl.: 'Ich wünsche dir das Beste') jede Woche, das kann ich auch nicht mehr hören", sagte der 45 Jahre alte ehemalige Weltrangliste-Zweite beim Münchner Sandplatzturnier.



Zuletzt hatte das Verbal-Duell zwischen Zverev und Medwedew für Wirbel in der Tennisszene gesorgt.

Nach seiner Niederlage in Monte Carlo hatte Zverev seinen Gegner als einen "der unfairsten Spieler der Welt" bezeichnet - etwa, weil der Russe beim Gang zu seiner Bank den Netzpfosten entfernt hatte. Anschließend legten beide Spieler noch mal nach.

Haas, der während seiner Karriere für sein emotionales Auftreten auf dem Platz bekannt war, kann rückblickend kein unfaires Verhalten von Medwedew feststellen.

"Ich fand es jetzt nicht so schlimm. Das war Sascha gegenüber nicht unfair."