Ganz bitter! Struff unterliegt in Stuttgart nach vergebenem Matchball

Jan-Lennard Struff hat den ersten Titel auf der ATP-Tour verpasst. In einem Krimi-Finale unterlag er Frances Tiafoe und vergab dabei einen Matchball.

Deutschland - Mit den Boss Open ist am Sonntag das erste Turnier einer Reihe von Events in Deutschland zu Ende gegangen. In einem dramatischen Final-Krimi unterlag Jan-Lennard Struff (33) dem US-Amerikaner Frances Tiafoe (25).

Jan-Lennard Struff (33) verpasste am Sonntag seinen ersten Titel auf der ATP-Tour mit der Finalniederlage bei den Boss Open in Stuttgart. © Marijan Murat/dpa Gleich anschließend an das ATP-Turnier im Schwabenland stehen die Terra Wortmann Open in Halle/Westfalen vom 19. bis 25. Juni auf dem Programm. Zeitgleich startet für die Damen das Heimturnier in Berlin. Die Bett1Open beim LTTC Rot-Weiß steigen vom 19. bis 25. Juni. Vom 25. Juni bis 1. Juli messen sich die Spielerinnen der Weltspitze bei den Bad Homburg Open. All diese Turniere werden auf Gras ausgetragen und sind bei den Top-Stars beliebte Vorbereitung-Möglichkeiten auf das große Grand-Slam-Turnier in Wimbledon. Das steigt in diesem Jahr vom 3. bis 16. Juli in London. Tennis Besondere Heimkehr für Lisicki dank Wildcard: "Den größten Druck mach ich mir selber" Anschließend geht die Tour der Damen und Herren nochmal zurück auf Sand. Die Hamburg European Open vom 22. bis 30. Juli bilden dabei den Abschluss der Tunier-Reihe in Deutschland. Beim Kombi-Event kämpfen Frauen und Männer um die begehrten Trophäen. Wir halten Euch hier über die Events auf dem Laufenden.

18. Juni, 17.53 Uhr: Jan-Lennard Struff verpasst erneut ersten Titel auf der ATP-Tour

Jan-Lenanrd Struff sitzt niedergeschlagen auf der Bank! Der 33-Jährige hat zum zweiten Mal binnen eines Monats die Chance auf seinen ersten Titel auf der ATP-Tour vergeben. In Madrid unterlag er dem Spanier Carlos Alcaraz, am heutigen Sonntag musste er sich dem US-Amerikaner Frances Tiafoe mit 6:4, 6:7 (1) und 6:7 (8) geschlagen geben und vergab dabei im dritten Satz im Tie.Break beim Stand von 7:6 einen Matchball.

18. Juni, 17.49 Uhr: Jan-Lennard Struff vergibt Matchball und verliert Finale in Stuttgart

Dieses Mal macht Struff den ersten Punkt - 1:0. Tiafoe bleibt dran - 1:1. Ganz starke Rückhand von Struff - 2:1! Die schenken sich hier nichts. 2:2. Struff verschlägt die Vorhand - Mini-Break für Tiafoe, der führt jetzt 3:2. Starker Return - Struff kämpft und macht das 3:3 - die Seiten werden gewechselt. Dieser Mann zeigt null Nerven - mit einem Ass macht Tiafoe das 4:3. Struff kommt ans Netz, der Gegner spielt ins Netz - 4:4. Struff serviert souverän - 5:4. Da ist das 5:5, man ist das spannend! Mit einem Ass holt sich Tiafoe den ersten Matchball - 5:6. Was für ein Ballwechsel! In einem Marathon-Duell behält Struff die Nerven - 6:6 und wieder Seitenwechsel! Struff macht den Service-Winner! Erster Matchball für den Deutschen! Zu gut! Tiafoe gleicht wieder aus - 7:7. Der US-Amerikaner holt sich den zweiten Matchball - 8:7. Stark! Struff wehrt auch diesen Matchball ab - 8:8! Struff verlegt die Vorhand nach einem starken Return von Tiafoe - 8:9, dritter Matchball für den US-Amerikaner. Der nutzt ihn und gewinnt das Turnier. Extrem bitter für den Deutschen!

Tiafoe zeigt null Nerven! Es geht wieder in den Tie-Break. Struff - Tiafoe 6:4, 6:7 (1), 6:6

18. Juni, 17.34 Uhr: Struff legt wieder mit 6:5 vor

Tiafoe gibt sich keine Blöße und gleicht zum 5:5 aus. Doch auch Struff zieht durch und geht wieder mit 6:5 in Führung. Hier läuft alles auf einen entscheidenden Tie-Break hinaus. Struff - Tiafoe 6:4, 6:7 (1), 6:5

18. Juni, 17.29 Uhr: Struff führt mit 5:4 im Entscheidungssatz

Auch Struff behält die Nerven und macht das 5:4. Jetzt muss Tiafoe nachziehen! Struff - Tiafoe 6:4, 6:7 (1), 5:4 Tiafoe bleibt souverän - 4:4! Struff - Tiafoe 6:4, 6:7 (1), 4:4

18. Juni, 17.22 Uhr: Struff führt mit 4:3 im dritten Satz in Stuttgart

Wieder so ein guter Return von Tiafoe - 0:15. Struff bleibt aber stark im Aufschlag - 15:15. Mutig! Struff kommt nach einem langen Rückhand-Cross-Duell ans Netz und macht das 30:15. Struff macht das 4:3! Struff - Tiafoe 6:4, 6:7 (1), 4:3 Tiafoe zeigt bis jetzt keine Schwächen, er serviert souverän durch und gleicht zum 3:3 aus. Struff - Tiafoe 6:4, 6:7 (1), 3:3

18. Juni, 17.16 Uhr: Jan-Lennard Struff führt mit 3:2 im dritten Satz gegen Frances Tiafoe in Stuttgart

Struff führt 30:0, wackelt dann aber ein wenig - 30:30. Mit zwei starken Aufschlägen holt er sich aber die 3:2-Führung. Struff - Tiafoe 6:4, 6:7 (1), 3:2 Beim Aufschlagspiel von Tiafoe ist Struff beim 30:30 dran, doch dann serviert der US-Amerikaner wieder ein Ass - 40:30. Er gleicht zum 2:2 aus. Struff - Tiafoe 6:4, 6:7 (1), 2:2

18. Juni, 17.09 Uhr: Struff führt mit 2:1 im entscheidenden Satz in Stuttgart

Struff behält ebenfalls die Nerven und geht wieder in Führung - 2:1. Struff - Tiafoe 6:4, 6:7 (1), 2:1 Tiafoe zeigt aber bislang keine Schwäche und gleich mit einem souveränen Aufschlagspiel zum 1:1 aus. Struff - Tiafoe 6:4, 6:7 (1), 1:1 Struff sucht jetzt die Flucht nach vorn. Von der Grundlinie ist der US-Amerikaner aktuell stärker. Das sieht erstmal gut aus, der Deutsche holt sich das erste Game im dritten Satz. Struff - Tiafoe 6:4, 6:7 (1), 1:0

18. Juni, 17 Uhr: Frances Tiafoe gleicht nach Sätzen aus und macht das 7:6 im Zweiten

Jetzt muss der dritte Satz her. Frances Tiafoe spielt einen souveränen Tie-Break und gleich nach Sätzen aus. Struff - Tiafoe 6:4, 6:7 (1)

18. Juni, 16.55 Uhr: Tie-Break im Finale im zweiten Satz von Stuttgart

1:0 Tiafoe, 2:0 Tiafoe, wieder ein gefühlvoller Passierball. Struff legt den Volley ins Netz - 3:0 Tiafoe. jetzt wird es wild! Struff donnert die Vorhand ins Aus, 4:0 Tiafoe! Das ist einfach zu stark, was der US-Amerikaner jetzt hier macht - 5:0 für ihn. Struff mit dem Ass - 5:1 Tiafoe. Unglaublich! Struff mit einem starken Angriff, aber der Ami kontert und holt sich die nächsten Satzbälle - 6:1 Tiafoe. Mit einem Ass holt er sich den zweiten Satz.

18. Juni, 16:55 Uhr: Struff gleicht zum 6:6 aus

Tiafoe setzt Struff gleich wieder unter Druck - 0:15. Was für ein Ballwechsel! Am Netz geht es hin und her, Struff spielt ihm auf den Körper - 15:15. Mit einer Rückhand macht der Deutsche das 30:15. Mit einem Ass holt sich Struff die Spielbälle. Aber Tiafoe passiert ihn am Netz wieder mit Gefühl - 40:30. Bitter! Tiafoe spielt eine Lob, Struff rennt zurück, will schmettern, aber der Ball landet im Netz - Einstand! Aber er donnert ein Ass hinterher und holt sich den nächsten Spielball. Und noch ein Ass! 6:6 - es geht in die Tie-Break! Struff - Tiafoe 6:4, 6:6