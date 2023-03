Schwere Missbrauchs-Vorwürfe im Tennis: Verband fordert Vizepräsidenten zum Rücktritt auf

Den Gipfel der Anschuldigungen stellt aber ein Vorfall am Rande des ATP-Turniers 2003 am Hamburger Rothenbaum dar, bei dem Abel auf dem Hotelbett hätte nackt in Hündchenstellung gehen müssen. Anschließend habe Hordorff 20 Mal mit einem Gürtel auf seinem Gesäß "durchgezogen".

Bereits Mitte der Neunziger soll es begonnen haben, dass Hordorff Abels "Muskeln befühlen" wollte. Später habe er ihm in seine Wohnung folgen müssen und sei dort gezwungen worden, nackt Liegestütze vor dem Coach durchzuführen. Zudem sei er von dem damals viel älteren Mann massiert worden.

Der gebürtige Frankfurter Abel kam in frühen Tennis-Tagen mit dem 66-Jährigen in Berührung, als er durch gute Leistungen beim Hessischen Tennis-Verband trainierte.

In einem Interview packte der ehemalige Profi-Spieler Maximilian Abel (41) über sexualisierte Gewalt aus, die sein ehemaliger Trainer Hordorff jahrelang an ihm verübt haben soll.

Bis Mittwoch hat der 66-Jährige nun Zeit, von seinem Vizepräsidenten-Amt zurückzutreten. "Das Präsidium des DTB hatte Dirk Hordorff unmittelbar nach Bekanntwerden der Untersuchungsergebnisse aufgefordert, sein Amt ruhen zu lassen. Es ist nochmals zu betonen, dass sich die Vorwürfe gegen seine Tätigkeit als privater Trainer richten, die in keinem Zusammenhang mit der Ausübung seiner Funktion im DTB stehen. Der Aufforderung zum Rücktritt ist er nicht nachgekommen", schreibt der Verband in seinem Statement.

Doch Ende vergangener Woche nahmen die Ereignisse eine neue Dynamik an, als sich weitere Betroffene beim Verband meldeten.

Manche zweifeln an der Glaubwürdigkeit Abels, da er aktuell wegen Kreditkartenbetrugs im Gefängnis sitzt und in den 2000er-Jahren auch bei einigen Turnieren in Deutschland die "Zeche" in Hotels geprellt sowie Menschen um ihr Geld gebracht hat.

Dirk Hordorff (66, l.) im Jahr 2003 in Hamburg in der Box von Rainer Schüttler mit den Eltern von Tommy Haas (44) und dem damaligen Davis-Cup-Chef Patrick Kühnen (57, r.). © IMAGO / Garcia

Nun habe auch ein Vermittler, ein sogenannter Ombudsmann, sowie ein Sprecher des Bundesausschusses ihn zum Rücktritt bis diesen Mittwoch aufgefordert.

Bereits vor einem Jahr wandte sich Abel eigenen Angaben zufolge mit seinen Vorwürfen in einem Brief an den DTB-Präsidenten Dietloff von Arnim (63).

Hordorff ist vor allem als Trainer von Ex-Profi Rainer Schüttler (45) sowie des serbischen Weltklasse-Spielers Janko Tipsarevic (38) bekannt. Der 66-Jährige betreute vor allem Schüttler jahrelang, saß in seinem besten Jahr 2003, als der Deutsche das Finale der Australian Open und jeweils das Achtelfinale bei den French und US Open erreichte, in seiner Box.

Ausgerechnet in dem Jahr, in dem es im Mai in Hamburg zu dem widerlichen Vorfall mit Abel gekommen sein soll. Damals schied Schüttler im Achtelfinale gegen David Nalbandian (41) aus.