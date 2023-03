Missbrauch? Tennis-Vizepräsident beteuert seine Unschuld und tritt dennoch zurück

Dirk Hordorff (66) ist vom Amt des Vizepräsidenten des Deutschen Tennis-Bundes zurückgetreten. © IMAGO / tennisphoto.de

Dem vorausgegangen waren schwere Anschuldigungen des Machtmissbrauchs, der sexualisierten Gewalt, die er an einem ehemaligen Schützling verübt haben soll.

"Mein Amt als Vizepräsident des Deutschen Tennisbundes habe ich heute niedergelegt. Ich möchte dadurch auch Schaden für den DTB vermeiden. Ich werde meine Kraft nunmehr voll und ganz auf die Widerlegung der unwahren Vorwürfe konzentrieren. Das in den Medien kolportierte, gegen mich gerichtete Verfahren wurde am 28. März 2023 von der Staatsanwaltschaft Frankfurt nach § 170 Absatz 2 StPO eingestellt", heißt es in einer Stellungnahme seiner Anwälte.

In der vergangenen Woche hatte das ehemalige hoffnungsvolle deutsche Talent Maximilian Abel (41) ausgepackt und gegen Hordorff schwere Anschuldigungen erhoben.

Vorausgegangen waren Recherchen von Sportschau, NDR und Süddeutscher Zeitung.